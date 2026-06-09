健康網》6旬婦3天沒睡仍精神百倍 醫揭止咳藥水成分過量引風險

一名65歲婦人近期因感冒出現嚴重咳嗽，因服藥問題引發藥物性輕躁症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕止咳藥竟可能讓人「越喝越亢奮」！一名65歲婦人平時性格溫和，近期因感冒出現嚴重咳嗽，除了服用診所開立的感冒藥，也自行在藥局購買止咳藥水飲用。竟然連續3天幾乎沒有闔眼、不停地做家事，還打電話給親友「環炮式」聊天，家人一度以為「中邪」。身心科醫師周伯翰診斷發現，可能是感冒藥中的常見成分「右美沙芬」（Dextromethorphan, DXM）惹禍。

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰分享，該女士到門診時精神抖擻、語速極快，滔滔不絕。家屬表示，她已連續3天幾乎沒有闔眼，卻毫無倦意，經詳細詢問病史與用藥紀錄後發現，該女士為了緩解久咳不癒，除了醫師開立的感冒藥外，還自行去藥局購買服用止咳藥水，劑量已經超過建議標準。

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家人一度以為她「中邪」或受了什麼刺激，趕緊帶她就醫。身心科醫師周伯翰診斷發現，可能是感冒藥中的常見成分「右美沙芬」所誘發的藥物性輕躁症。

周伯翰醫師說明，右美沙芬是目前市面上常見的非處方止咳藥成分之一，經醫師處方下，臨床上安全性高，但若服用過量，或與某些藥物（如特定抗憂鬱劑）產生交互作用，便可能影響大腦神經傳導物質。

周伯翰醫師進一步解釋，目前根據醫學文獻，右美沙芬在特定條件下，導致的情緒欣快感，可能有3個原因：

1.血清素風暴：右美沙芬會抑制提升某些血清素藥物的濃度。若患者本身體質敏感，或同時服用其他影響血清素的藥物，可能導致血清素濃度過高，進而引發「血清素症候群」，表現出情緒亢奮、幻覺、心跳過快及躁動。

2.拮抗NMDA受體：在高劑量下，它會拮抗大腦中的NMDA受體，因此有產生抗憂鬱的效果。

3.高度的Sigma-1受體親和力：活化此受體可以改善線粒體功能、減少神經發炎，並增強抗焦慮與抗憂鬱的效果

周伯翰提及，該成分近年亦被應用於特定抗憂鬱藥物，但需在嚴謹醫療監控下使用，與一般自行服用情境截然不同。

周伯翰強調，這名病患的情況屬於「藥物誘發之躁期發作」，是具有可逆性的，關鍵在及早辨識，其停用含該成分之藥物並給予適當的神經穩定劑治療，1週內便恢復往日的平靜，睡眠也回歸正常。

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