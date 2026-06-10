健康網》大腦垃圾清不掉恐增失智風險 醫推4招 首選這睡姿

醫師張家銘表示，睡眠不足與阿茲海默症風險有密切關聯，右側臥睡姿較有利腦液流動，可能提升腦部排毒效率；圖為情境照。（圖取自freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕睡眠不足與阿茲海默症風險有密切關聯，其關鍵可能是腦裡囤積太多還沒清掉的垃圾。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，大腦擁有一套專屬的膠淋巴系統，負責清除與阿茲海默症相關的β類澱粉蛋白與Tau蛋白。建議透過睡眠優化、右側臥睡姿、規律有氧運動及深呼吸練習等4大生活習慣，促進腦部排毒循環，以保護大腦。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，我們的大腦其實有一套專屬的「膠淋巴系統」（Glymphatic System），是近年神經科學界才逐漸了解的秘密。它不像身體其他部位有淋巴系統能排毒，它有自己的「清潔流程」，只會在我們進入深層睡眠或進行一定強度的有氧運動時啟動，專門清除大腦代謝產生的廢物，包括與阿茲海默症高度相關的β類澱粉蛋白與Tau蛋白。

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2025年發表於《Alzheimer’s & Dementia》的綜論表示，當我們進入深層睡眠階段，尤其是慢波睡眠時，腦脊髓液會大量灌流進入腦組織，透過星狀膠質細胞上的水通道蛋白與組織間液進行交換，把累積的毒素「沖刷」出來，最終透過腦膜淋巴系統排出，流向頸部的淋巴結。換言之，熟睡時大腦有一群「夜間清潔工」，清掉那些讓大腦發炎、加速退化的毒素。

4生活習慣助大腦排毒

研究顯示，膠淋巴系統在深層慢波睡眠（Slow Wave Sleep）時最活躍，這個階段腦組織間隙會擴大約60%，代謝廢物更容易被清除。相反地，睡眠不足或頻繁中斷，會讓排廢效率大幅下降。

張家銘表示，如果一早上醒來覺得「腦霧」、記憶模糊、思緒慢，這可能代表大腦的排廢功能沒啟動。因此，他提供4項生活建議給民眾：

1.睡眠優化

每晚至少保持7小時以上的連續睡眠；睡前1小時避免強光與3C藍光，讓腦波自然進入慢波節奏；營造安靜、黑暗、溫度適中的睡眠環境，讓腦有足夠時間「洗乾淨」。

2.右側臥睡姿

根據實驗，側臥睡姿比仰睡或趴睡更有助於腦液流動。動物研究中，側睡能讓β類澱粉蛋白的清除效率明顯提升，尤其是右側臥時，頸部淋巴的引流方向與腦膜淋巴系統更吻合。

建議中年以後養成側睡習慣，右側臥更有利於排液；選用高度合適、能支撐頸椎的枕頭，保持頭頸自然對齊；若起床常頭脹、頸緊或宿醉感重，試著改變睡姿，一週後再觀察。

3.有氧運動

每週至少安排150分鐘有氧運動，例如，快走、游泳、太極、飛輪皆可；運動後觀察隔天是否更有精神、記憶更清晰；注意血壓與血管彈性，因為血流暢通是腦液循環的根本。

4.深呼吸讓腦重新亮起來

每天給腦一段深呼吸的時間。每天固定安排5分鐘的深呼吸或靜心練習，特別建議在睡前進行，讓腦波變慢、血流變順；練習吸氣4秒，吐氣6秒，讓呼吸節奏變得平穩，身體自然進入放鬆模式；若肩頸容易僵硬，可搭配頸部輕柔按摩或熱敷，幫助腦膜淋巴管道順利排流，讓腦部循環更通暢。

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