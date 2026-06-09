成大醫最新大數據分析 解開抗狼瘡（SLE）與眼病變兩難

目前台灣狼瘡患者定期接受眼科篩檢的比例偏低，患者無需因擔憂眼部副作用而貿然停藥或抗拒治療，最好的做法是定期接受眼科檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者吳柏軒／台北報導〕全身性紅斑性狼瘡（SLE）患者常須長期使用奎寧（Hydroxychloroquine）作為基礎治療藥物，但長期高劑量的奎寧可能導致不可逆的視網膜受損，臨床醫師常陷入兩難；成功大學附設醫院風濕免疫科與臨床藥學研究所團隊，採最新大數據分析，證實年齡是用藥關鍵指標，45歲以下可享藥物保護，逾45歲則眼病變風險增加，須謹慎評估。

成醫風濕免疫科主任翁孟玉指出，過去在開立奎寧時，常因擔憂潛在的視網膜病變而對劑量有所保留。團隊利用台灣健保資料庫，對超過2萬3千名狼瘡患者進行長達5年以上的追蹤分析，數據顯示，每日服用400毫克奎寧（早晚各一顆）具備顯著的心血管保護效益，能有效降低14％的冠狀動脈疾病，以及高達60％的靜脈血栓風險。

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針對使用奎寧導致的視網膜病變問題，團隊透過模擬臨床試驗架構的先進數據分析技術，發現風險高低其實取決於「年齡」，45歲以下患者採400毫克高劑量，並不會增加視網膜病變的風險，能安心享受藥物帶來的心血管保護。但45歲以上熟齡患者若使用高劑量，視網膜病變風險則會顯著提高1.87倍，需謹慎評估。

團隊表示，該研究為臨床用藥提供更明確、精準的參考依據，幫助臨床醫師與患者「更客觀且精準地評估用藥利弊」，相關成果不僅刊登於國際頂尖醫學期刊《關節炎與風濕病學》（Arthritis & Rheumatology），並成為5月期刊精選。

團隊也點出，目前台灣狼瘡患者定期接受眼科篩檢的比例偏低，在這長達5年的觀察期間內，僅有不到3成的患者有去眼科檢查，呼籲患者無需因擔憂眼部副作用而貿然停藥或抗拒治療，最好的做法是定期接受眼科檢查，並交由專業醫師依據患者的「年齡」與「病情」打造黃金用藥劑量，只要透過醫病合作，一定能在控制狼瘡疾病與守護視力安全之間，取得最好的平衡。

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