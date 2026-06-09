今年首例本土「副傷寒」！北部男3症狀確診 感染源仍待釐清

疾管署公布今年首例本土副傷寒病例，患者已康復返家休養。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署公布今（2026）年首例本土副傷寒病例，為北部50多歲男性，出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經治療後已康復出院。醫師提醒，副傷寒主要透過受污染食物或飲水傳播，民眾應飲用煮沸開水、食物徹底煮熟，並落實飯前便後洗手習慣，降低感染風險。

疾管署防疫醫師黃柏翰表示，該副傷寒確定病例，為北部1名50多歲男性，潛伏期間沒有國內外旅遊史，感染源仍待進一步釐清。個案於5月下旬陸續出現發燒、頭痛及全身肌肉痠痛等症狀，經就醫檢查及採檢送驗後確診副傷寒，接受抗生素治療後住院8天，目前已康復返家休養。

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衛生單位調查發現，個案1名同住家人及7名職場接觸者均無疑似症狀，採集糞便檢體檢驗結果皆為陰性。相關單位已啟動防治措施，針對個案飲食史及可能感染來源進行調查，同時要求接觸者進行健康監測，並加強職場營業衛生管理。

黃柏翰指出，副傷寒是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用遭患者或帶菌者糞便、尿液污染的食物或飲水感染。潛伏期約1至10天，傳染期約1至2週，常見症狀包括持續發燒、頭痛、食慾不振、腹痛、腹瀉、全身倦怠，部分患者可能出現相對性心搏過緩或軀幹紅疹。

疫情中心主任郭宏偉表示，今年截至目前累計1例本土副傷寒病例。近年國內本土病例數分別為2022年6例、2023年26例、2024年3例、2025年0例及今年1例。境外移入病例則多來自印度、印尼及柬埔寨等國家。

疾管署指出，根據全球疾病負擔（GBD）研究資料，2023年全球副傷寒病例約172萬例，造成約1萬人死亡。病例主要集中於衛生條件較差的地區，其中印度約占全球病例數75%，巴基斯坦、孟加拉及尼泊爾等國也屬高風險地區。

黃柏翰提醒，預防副傷寒最重要的是把關飲食與飲水安全。飲用水應煮沸後再飲用或選擇瓶裝水，食物須徹底煮熟，避免生熟食交叉污染；飯前、如廁後、處理食物前及更換尿布後，應以肥皂及清水正確洗手，才能有效降低感染風險。

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