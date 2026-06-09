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健康 > 心理精神

下午1點後別喝咖啡？研究指這時段攝取恐使睡眠縮短45分

2026/06/09 16:20

不少民眾習慣在下午來杯咖啡提神，但最新研究指出，這杯咖啡可能會使當晚的總睡眠時間縮短；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少民眾習慣在下午來杯咖啡提神，但最新研究指出，這杯咖啡可能會使當晚的總睡眠時間縮短；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人習慣下午來杯咖啡提神，但最新醫學研究顯示，這杯咖啡可能正在減少你的睡眠時間。1項彙整24項臨床資料庫的統合分析指出，若想降低咖啡因對睡眠的影響，最好在就寢前約9小時停止飲用。

根據《華盛頓郵報》報導，1項發表於2023年的統合分析（Meta-analysis）在檢視24項研究後發現，1杯含約100毫克咖啡因的標準咖啡，若在就寢前不足9小時飲用，將使總睡眠時間平均減少45分鐘，入睡所需時間則延長約9分鐘。研究人員指出，許多人以為只要就寢前幾小時不喝咖啡即可，但實際影響時間遠比想像更長。若在晚上10點上床睡覺，下午1點左右就是飲用咖啡的最後期限。

為何有人晚上喝咖啡照樣能睡？

然而，咖啡因對睡眠的影響因人而異。有些人晚上喝咖啡照樣熟睡，有些人卻可能失眠到半夜。研究指出，關鍵差異可能來自基因。部分基因會影響人體分解咖啡因的速度，以及大腦對刺激的敏感度，因此同樣一杯咖啡，對不同人的影響可能完全不同。

除了干擾睡眠，咖啡也帶來其他生理關聯。報導中提到，2023年刊登於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的隨機對照試驗發現，每天飲用1杯以上咖啡的受試者，平均睡眠時間雖縮短36分鐘，但每日步行活動量也平均增加約1000步（約800公尺）。研究團隊推測，活動量增加是咖啡在多項研究中呈現健康益處的原因之一。

美國食品暨藥物管理局（FDA）建議，健康成人每日咖啡因攝取量不宜超過400毫克。本研究主要來自臨床資料庫分析與文獻統合，個人咖啡因代謝速度仍受體質限制，若欲減少對夜間睡眠的干擾，應理解個人生理鐘並適度調整下午的咖啡因攝取量。

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