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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》下午精神渙散別再灌咖啡 營養師點名它才是「疲勞黑手」

2026/06/09 15:22

工作效率直直落？營養師廖欣儀表示，問題可能出在坐太久；圖為情境照。（圖取自freepik）

工作效率直直落？營養師廖欣儀表示，問題可能出在坐太久；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都有這樣的經驗，到了下午開始覺得精神渙散、肩頸僵硬、眼皮沉重，甚至工作效率明顯下降。不少人第一個反應是再喝一杯咖啡提神，營養師廖欣儀指出，造成下午疲勞感的原因不一定是睡眠不足，有時候真正的元凶是「坐太久」，建議從4法作調整。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，長時間坐著不動時，下半身肌肉幫浦作用變弱，血液與體液回流速度下降，整個人會出現疲累感，這時候的大腦比較像是氧氣與循環效率下降。常見的表現包括：下午精神變差、腿部沉重、腫脹感、肩頸越坐越緊，或是工作效率下降，但休息也沒完全恢復。

廖欣儀表示，多數人可能會選擇再喝1杯咖啡撐過去，然而，這時身體需要的常常不是咖啡，而是重新啟動循環。她推荐民眾，不妨藉由以下4方法改善：

●每60-90分鐘起身2至3分鐘。走幾步，或去裝水就有幫助。

●小腿活動。踮腳20次或原地踏步。

●坐姿調整。避免長時間駝背或翹腳。

●補充水分。水分不足也會讓循環變慢。

廖欣儀強調，許多人以為疲憊只能靠咖啡提神，但身體真正需要的往往是活動與循環。與其一整天黏在椅子上，不如養成每坐50-60分鐘就起身活動一下的習慣。簡單的走動、伸展或倒杯水，看似微不足道，卻能有效減少疲憊感、肩頸痠痛與久坐帶來的健康風險，讓工作狀態維持得更穩定。

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