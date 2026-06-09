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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

提升南科周邊長照3.0量能 嘉南療養院AI智慧照顧住宿式長照機構動土

2026/06/09 15:44

嘉南療養院住宿式長照機構在安定區動土。（記者劉婉君攝）

嘉南療養院住宿式長照機構在安定區動土。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕因應台灣邁入超高齡社會，提升長照3.0服務量能，衛生福利部嘉南療養院位於安定區的住宿式長照機構，今（9）日動土，預計明年底完工，將提供200床服務，並導入AI智慧照顧。

嘉南療養院安定院區住宿式長照機構位於國道8號安定段旁，向台糖租賃1萬9000平方公尺土地，將興建地上4層的智慧與綠建築，總經費約5億元。動土儀式由衛福部次長呂建德、嘉南療養院代理院長張取嘉、台南市副市長趙卿惠、安定區長陳仁偉、立委郭國文與陳亭妃等人共同主持。

張耿嘉表示，安定院區因地形低窪，需土量約1萬6500立方公尺，適逢台糖公司位於永康區的建築工程有營建剩餘土方，在市府媒合下，啟動公、私有土石方交換機制，成為全國外置土方公私部門媒合的第1件示範案例，也象徵推動循環經濟與永續城市發展。

嘉南療養院住宿式長照機構占地約1.9公頃，預計明年底完工後，提供200床服務。（記者劉婉君攝）

嘉南療養院住宿式長照機構占地約1.9公頃，預計明年底完工後，提供200床服務。（記者劉婉君攝）

呂建德說，嘉南療養院安定院區建置，符合總統賴清德推動長照3.0及醫照整合的理念。安定、麻豆、新市等地區長照需床數為1153床，目前尚缺330床，此案也增加200床，也可以作為示範點。

協助爭取安定院區建置的郭國文說，該案從更換基地位址、追加預算，拚了3年，終於動土，除了住宿式長照，也希望增加日照、失智照護及醫療支援服務等，而剩下不足的130床，建議也可以附近尋找新址設置。

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