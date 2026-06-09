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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞躲過追殺反露破綻 研究揭致命弱點

2026/06/09 14:29

癌細胞為躲避免疫系統追殺而降低辨識訊號，卻可能因此暴露新的弱點。圖為癌細胞與免疫細胞互動示意圖；示意圖。（圖取自freepik）

癌細胞為躲避免疫系統追殺而降低辨識訊號，卻可能因此暴露新的弱點。圖為癌細胞與免疫細胞互動示意圖；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞為了躲避免疫系統追殺，常會降低表面辨識訊號的表現。不過，美國最新研究發現，這項被視為經典的免疫逃脫策略，反而可能讓癌細胞暴露於另一類免疫細胞的攻擊之下，也挑戰了免疫學界沿用數十年的部分傳統認知。

根據科學新聞網站《ScienceDaily》報導，這項發表於《自然免疫學》（Nature Immunology）的研究，由美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）與密西根大學（University of Michigan）團隊共同完成。研究顯示，科學界過去認為癌細胞失去辨識訊號後，主要是為了躲避免疫系統攻擊；但最新發現顯示，這項策略可能同時暴露新的弱點。

失去辨識訊號後反而可能引來另一波免疫攻擊

過往理論認為，腫瘤可藉由降低主要組織相容性複合體I型（MHC class I）分子的表現，躲避殺手T細胞（CD8+ T細胞）辨識與攻擊。然而團隊透過小鼠實驗及人類樣本分析發現，當腫瘤失去這類分子後，反而更容易受到輔助T細胞（CD4+ T細胞）攻擊。

進一步研究顯示，這些CD4+ T細胞可誘發一種稱為「鐵死亡」（ferroptosis）的細胞死亡機制，利用鐵相關反應在細胞內累積傷害，最終導致癌細胞死亡。

研究團隊分析接受免疫檢查點抑制劑治療患者的資料後發現，相關機制與患者預後存在關聯。相關發現目前主要來自實驗模型與資料分析。

研究人員也在骨髓移植後可能發生的移植物抗宿主疾病（GVHD）模型中觀察到類似現象。貝勒醫學院丹鄧肯綜合癌症中心主任雷迪（Pavan Reddy）表示，若未來研究能進一步驗證相關結果，或有助科學界發展新的研究方向，以對付已學會躲避免疫系統追殺的腫瘤。

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