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健康網》傅子純血癌逝 曾牙痛、瘀血未消！5名人曾罹患血癌

2026/06/09 14:10

男星傅子純近日驚傳因血癌過世，錄製2026年民視第一發發發時仍相當健康。（民視提供）

男星傅子純近日驚傳因血癌過世，錄製2026年民視第一發發發時仍相當健康。（民視提供）

〔健康頻道／綜合報導〕曾演出民視《新兵日記》的男星傅子純在7日，近日驚傳因為血癌過世，享年46歲，英年早逝。民視鳳凰藝能總經理趙善意證實噩耗，且直言連家人都不知道他罹患血癌。

事發初期，多數人以為毫無症狀；然今（9）日報導指出，日前傅子純便有牙痛、身上有瘀血，爾後發生嘔吐以及發高燒，就醫後醫師列入重症患者，甚至發生呼吸困難等症狀。

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，血癌十分複雜，早期幾乎沒有經典症狀可被察覺，然而他提醒，民眾只要出現不明原因發燒、疲倦蒼白、異常出血瘀青或骨頭疼痛，就應該提高警覺，做基本血液檢查。《自由健康網》整理5位曾罹患血癌的名人。

高凌風（左起）沈玉琳、郭台成皆受血癌威脅。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

高凌風（左起）沈玉琳、郭台成皆受血癌威脅。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

沈玉琳

人稱「荒謬大師」的藝人沈玉琳先前確診急性骨髓性白血病，今日分享抗癌歷程提到，自己的症狀表現比較「非典型」。包含在發病前1個月感到極度疲倦，走幾步路就要坐下來；甚至牙齦也出現異常腫脹，最後在太太芽芽堅持下就醫，抽血才發現血色素僅2.6，遠低於正常值的12到15。所幸緊急治療後才穩定病情。

目前沈玉琳經常說明病情，提醒有症狀者須提高警覺，同時鼓勵病友積極面對治療。

高凌風

已故資深藝人高凌風，在2012年底因為高燒不退，呼吸困難就醫，確診急性骨髓性白血病。隨後在72天內完成3次化療，隨後改採民俗療法，卻持續惡化；最終在2014年2月過世，享壽63歲，確診到過世僅約1年多。

郭台成

鴻海創辦人郭台銘胞弟郭台成，在2007年診斷出急性骨髓性白血病，郭台銘為他安排到北京接受治療，並找到國際醫療團隊且進行骨髓移植等流程，然郭台成病情反覆惡化，最終於2004年7月在北京過世，享年46歲。

劉忠繼

曾擔任復興航空發言人的資深媒體人劉忠繼因血癌過世，享壽65歲。劉忠繼曾任職於多家媒體，然在2022年中確診「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」，2023年初過世。在住院期間即使正在打點滴，仍記錄醫院治療日常。

潘忠韋

前職棒球星、球評潘忠韋在2019年底確診急性淋巴性白血病。確診後接受誘導化療與多次鞏固治療，並進行骨髓移植，卻一度移植失敗。且經歷多次的排斥反應。所幸由兄長潘忠勳捐贈骨髓並移植成功，最終戰勝病魔。目前仍活躍於球壇，並鼓勵病友別放棄希望。

前職棒球星、球評潘忠韋在2019年底確診急性淋巴性白血病。（記者李惠洲攝）

前職棒球星、球評潘忠韋在2019年底確診急性淋巴性白血病。（記者李惠洲攝）

汪中成

曾走紅於台灣與新加坡演藝圈，被稱為「東方比利」的汪中成（藝名汪汪），因全身痠痛與刷牙流血就醫，檢查後發現是血癌。

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