慢性疲勞恐與營養缺乏相關 研究指出2種關鍵維生素影響精神

研究發現，成年人如果出現缺乏葉酸和維生素B12的跡象，更容易感到疲勞或動力不足。圖為疲勞示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕日本1項研究發現，營養與慢性疲勞之間可能存在關聯。健康成年人如果出現缺乏葉酸（維生素B9）和維生素B12的跡象，更容易感到疲勞或動力不足。此研究發表在《營養素》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，日本大阪府立大學人類生活與生態學研究生院的研究團隊，調查缺乏某些維生素是否與健康成年人的疲勞和動力水平有關。研究人員將葉酸和維生素B12視為研究重點，因為它們對維持正常的身體功能至關重要。

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當葉酸和維生素B12含量過低時，血液生物標記物－同型半胱胺酸（Hcy）的濃度往往會升高。研究團隊測量了近600名健康日本成年人血液中的同型半胱胺酸、葉酸和維生素B12量。參與者還使用查爾德疲勞量表（Chalder Fatigue Scale）問卷和視覺模擬量表（Visual Analog Scale）完成疲勞和動力評估。

初步分析發現，無論性別如何，同型半胱氨酸水平較高的人通常葉酸與維生素B12水平較低。研究人員隨後分別對男性和女性進行研究，以更好地了解同型半胱氨酸水平與疲勞和動力之間的關係。

研究團隊的分析考慮了可能影響疲勞的幾個因素，包括年齡、睡眠時間、工作量和飲食習慣。分析結果表明，同型半胱氨酸水平較高的男性更容易報告身體疲勞。在女性中較高的同型半胱氨酸水平與較低的動力相關。

研究團隊表示，這項關於葉酸、維生素B12與健康人群疲勞之間關係的研究，可能是同類研究中的首例。血液中同型半胱氨酸水平一直以來都與心血管疾病、失智症和骨折等疾病密切相關，但此研究表明未來也應關注與此相關的疲勞和缺乏動力問題。

研究團隊補充，為了防止同型半胱氨酸水平升高，避免缺乏葉酸和維生素B12至關重要，每日保持均衡飲食不可少。

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