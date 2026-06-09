健康網》驚險生還！工地主任惡水漂流9公里 專家揭這4招保命

花蓮防砂工程工地負責人受困馬太鞍溪逾16小時獲救，他在惡水漂流長達9公里後成功被救出。（消防局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因連日豪雨導致溪水暴漲，承攬林業及自然保育署花蓮分署防砂工程的鄧姓工地負責人於昨（8）日下午疑遭洪水受困失聯，終在今（9）日凌晨4時許成功被救出，惡水漂流長達9公里驚險一瞬，逃離了溺水危險奇蹟生還。根據台北市政府消防局防災教育雲網站指出，民眾遇到溪水暴漲而被困在岩石或沙洲上時，務必藉用身上或身旁任何可增加浮力的物體，使身體上浮，以待救援。

鄧姓工地主任最後被發現的地點，距離吉普車最後呼救失聯地點超過9公里，救難人員研判鄧主任第一時間就打開窗戶脫離吉普車後在急流中求生，由於被救起的地方有一大根看不出來是木塊還是什麼物品，認為鄧主任應該是有抱緊漂浮物往下游漂流，之後被卡在巨石上。

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花蓮慈濟醫院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒受訪說，病患送到醫院的時候全身都有一些擦傷跟挫傷，而且都是髒水爛泥、低體溫，救護人員檢查傷勢並同步清洗並給予回溫，然後發現頭部有撞擊，仔細檢查腦部後有一點點腦出血，目前處置後住院觀察，生命跡象穩定。

有關民眾在水中自救基本原則，台北市政府消防局防災教育雲網站提出4點參考：

1.遇到溪水暴漲而被困在岩石或沙洲上時，應保持冷靜等待救援。

2.保持體力，以最少的體力，在水中維持最長的時間，利用身上或身旁任何可增加浮力的物體，使身體上浮，以待救援。

3.緩和呼吸頻率，放鬆肌肉，並減慢任何動作。

4.利用仰漂或水母漂姿勢延長待救時間。

另，有關救溺的5步驟，包括：1叫：大聲呼救。2叫：呼叫119、118、110、112。3伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。4拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）。5划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

有關不會游泳也得學會的水中自救法，運動部也曾拍影片分享4大自救法：

第1招：拍打水面

不小心落水時，雙手水平舉起，再用力向下拍打水面，除了產生浮力之外，儘可能製造水花與聲音以引起旁人注意。

第2招：運用漂浮物

運用現場可以拿到的漂浮物，例如，浮木，或是脫下身上衣物，從頭後向前後拋，使其充滿空氣以形成浮具。

第3招：水母漂

萬一落水時旁邊都沒有人，這時深吸一口氣後，臉向下面入水中，手腳自然下垂保持靜止，身體自然就會漂浮在水面上，需要換氣的時候，再張開手腳划水呼吸。

第4招：仰漂（十字漂）

全身放鬆、吸滿氣，後頭部慢慢後仰，雙手張開成十字型，平躺在水面上，此法可節省體力消耗，盡量延長等待救援的時間。

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