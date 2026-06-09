重訓、有氧誰更重要？ 30年研究揭答案不是2選1

最新研究發現，規律有氧運動若搭配肌力訓練，與較低死亡風險及較長壽命有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想活得更久，該選擇跑步等有氧運動，還是重訓鍛鍊肌力？一項追蹤超過11萬名成人、長達30年的研究發現，兩者並非二選一。相較於只做單一類型運動的人，同時兼顧有氧運動與肌力訓練者，死亡風險降幅最大。

根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項研究分析11萬餘名受試者長達30年的運動習慣與健康資料，期間共有3萬5798人死亡。研究顯示，規律進行肌力訓練與較低死亡風險有關，但效益並非隨運動量無限增加。

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研究發現，每週進行約1.5至2小時肌力訓練的人，全因死亡風險比完全不重訓者低13%；心血管疾病死亡風險降低19%，神經系統疾病死亡風險則降低27%。

不過，單靠重訓帶來的效益，仍不及有氧運動。研究顯示，規律進行有氧運動的人死亡風險可進一步下降，而同時結合有氧運動與肌力訓練的人，健康效益最為明顯。

有氧搭配重訓 死亡風險最多可降45%

研究發現，維持充足有氧運動量、並每週進行約1至2小時肌力訓練的人，死亡風險降幅最大，比運動量最低者低45%。研究人員認為，有氧運動與肌力訓練帶來的健康效益可能相互補強，而非彼此取代。

研究團隊指出，肌力訓練有助維持肌肉量與代謝健康；有氧運動則能改善心肺功能與心血管健康，兩者結合可能因此獲得更全面的保護效果。

不過，研究作者也提醒，這項研究屬於觀察性研究，只能顯示運動習慣與死亡風險之間存在關聯，無法直接證明因果關係。此外，運動資料主要來自受試者自行回報，仍可能存在誤差。

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