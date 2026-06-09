自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

苗市南勢醫院引進陪伴犬 毛孩化身復健處方籤

2026/06/09 11:51

大千南勢醫院的陪伴犬，幫助學員緩解焦慮、重建社交信心。（圖由大千醫院提供）

大千南勢醫院的陪伴犬，幫助學員緩解焦慮、重建社交信心。（圖由大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市私立大千醫療社團法人南勢醫院打破精神復健的沉悶僵局，宣布將「陪伴犬（Companion Dogs）」「饅頭」及「叉燒」，納入精神科職能治療團體課程，透過受過專業訓練的毛小孩介入，協助憂鬱症、社交恐懼症及受認知障礙所苦的學員，在無條件的陪伴中緩解焦慮、重建社交信心。

南勢醫院精神科主任何仁琦指出，許多長期受情緒疾病困擾的學員，往往對「與人溝通」感到精疲力竭。從神經科學角度來看：「狗狗的陪伴是不具審判性的。」目前動物輔助治療（AAT）在國際間已有豐富研究。當學員與陪伴犬互動時，能誘發顯著的生理正向變化；撫摸狗狗會促使大腦分泌俗稱擁抱荷爾蒙的「催產素」，有助建立信任與幸福感；同時能降低壓力荷爾蒙「皮質醇」濃度，達到穩定自律神經的效果。

「陪伴犬是極佳的治療媒介。」南勢醫院職能治療科組長湯瑋峪解釋，治療師團隊特別設計「梳毛」、「指令互動」或「帶領散步」等活動，讓學員在無壓力的狀態下，自然練習手眼協調與口語表達。

苗栗市南勢醫院指出，當學員與陪伴犬互動時，能誘發顯著的生理正向變化。（圖由大千醫院提供）

苗栗市南勢醫院指出，當學員與陪伴犬互動時，能誘發顯著的生理正向變化。（圖由大千醫院提供）

在冷冰冰的醫院診間裡，除了藥物與儀器，如今多了一股毛茸茸的溫暖力量，過去許多對復健課程興致缺缺的學員，如今因為期待與陪伴犬「饅頭」及「叉燒」見面，出席率與主動參與度皆大幅提升。這種以學員為中心的設計，成功將原本枯燥的訓練，轉化為學員起床、出門的正向生活動機。

憂鬱症患者小安（化名）說，精神疾病的痛苦，有時難以用言語道盡，他曾長達半年將自己關在家中，拒絕與外界接觸。但在與「饅頭」進行為期8週的療程後，小安從最初的靜坐觀察，到現在已經能主動伸手撫摸、與狗狗親暱互動。小安說：「饅頭不需要我解釋為什麼難過，牠只是靜靜地把頭靠在我的膝蓋上，那種被需要的感覺，讓我找回了生命的一點光亮。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中