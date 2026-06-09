苗市南勢醫院引進陪伴犬 毛孩化身復健處方籤

大千南勢醫院的陪伴犬，幫助學員緩解焦慮、重建社交信心。（圖由大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市私立大千醫療社團法人南勢醫院打破精神復健的沉悶僵局，宣布將「陪伴犬（Companion Dogs）」「饅頭」及「叉燒」，納入精神科職能治療團體課程，透過受過專業訓練的毛小孩介入，協助憂鬱症、社交恐懼症及受認知障礙所苦的學員，在無條件的陪伴中緩解焦慮、重建社交信心。

南勢醫院精神科主任何仁琦指出，許多長期受情緒疾病困擾的學員，往往對「與人溝通」感到精疲力竭。從神經科學角度來看：「狗狗的陪伴是不具審判性的。」目前動物輔助治療（AAT）在國際間已有豐富研究。當學員與陪伴犬互動時，能誘發顯著的生理正向變化；撫摸狗狗會促使大腦分泌俗稱擁抱荷爾蒙的「催產素」，有助建立信任與幸福感；同時能降低壓力荷爾蒙「皮質醇」濃度，達到穩定自律神經的效果。

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「陪伴犬是極佳的治療媒介。」南勢醫院職能治療科組長湯瑋峪解釋，治療師團隊特別設計「梳毛」、「指令互動」或「帶領散步」等活動，讓學員在無壓力的狀態下，自然練習手眼協調與口語表達。

苗栗市南勢醫院指出，當學員與陪伴犬互動時，能誘發顯著的生理正向變化。（圖由大千醫院提供）

在冷冰冰的醫院診間裡，除了藥物與儀器，如今多了一股毛茸茸的溫暖力量，過去許多對復健課程興致缺缺的學員，如今因為期待與陪伴犬「饅頭」及「叉燒」見面，出席率與主動參與度皆大幅提升。這種以學員為中心的設計，成功將原本枯燥的訓練，轉化為學員起床、出門的正向生活動機。

憂鬱症患者小安（化名）說，精神疾病的痛苦，有時難以用言語道盡，他曾長達半年將自己關在家中，拒絕與外界接觸。但在與「饅頭」進行為期8週的療程後，小安從最初的靜坐觀察，到現在已經能主動伸手撫摸、與狗狗親暱互動。小安說：「饅頭不需要我解釋為什麼難過，牠只是靜靜地把頭靠在我的膝蓋上，那種被需要的感覺，讓我找回了生命的一點光亮。」

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