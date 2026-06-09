健康網》寶寶腹瀉、過敏與生活習慣有關！ 國健署提醒4大照護重點

國健署孕產兒關懷網站表示，沙門氏菌常存在於生肉、雞蛋等食材中，若家長處理食材後未徹底洗手便沖泡配方奶，可能讓病菌進入寶寶體內；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕未滿1歲的嬰幼兒免疫系統尚未成熟，日常照護中的小細節都可能影響健康。國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，家長若在處理生肉、雞蛋後未確實洗手就沖泡配方奶，可能增加寶寶感染沙門氏菌的風險；此外，過敏體質寶寶應留意居家塵蟎控制。

寶寶成長過程中，除了營養攝取外，生活環境與照護方式同樣重要。孕產兒關懷網站整理多項常見育兒重點，提醒家長從日常習慣開始守護孩子健康。

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1歲前不宜喝果汁

許多家長認為果汁富含水果營養，但根據美國小兒科學會建議，未滿1歲寶寶不適合飲用果汁。原因在於果汁缺乏水果原有纖維，容易讓寶寶攝取過多糖分與熱量，增加肥胖風險，也可能影響奶量攝取造成營養失衡。此外，自製鮮榨果汁屬未消毒生食，存在細菌污染風險，可能引起腹瀉與脹氣，而高糖分也會提高蛀牙機率。

沙門氏菌常存在於生肉、雞蛋等食材中，若家長處理食材後未徹底洗手便沖泡配方奶，可能讓病菌進入寶寶體內。感染後可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、血便、發燒及腹部絞痛等症狀，年幼嬰兒甚至可能因菌血症引發嚴重併發症。預防方法包括食物徹底煮熟、生熟砧板分開使用、食材充分清洗，以及照顧者與寶寶勤洗手，尤其更換尿布後更應加強清潔。

台灣不少幼兒有過敏體質，其中塵蟎是常見過敏原之一。專家建議定期清潔居家環境，減少皮屑及黴菌累積；保持室內通風，避免悶熱潮濕環境；離開房間時可使用除濕機，將濕度維持在50%至60%以下。此外，也可選用防塵蟎寢具，並減少地毯、布窗簾及布沙發等容易藏匿塵蟎的家具。

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