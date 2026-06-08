自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

皮蛇爬上眼！8旬嬤右眼睜不開 險失明住院1週

2026/06/08 16:55

吳宇軒醫師表示，8旬阿嬤罹患帶狀疱疹，病毒侵犯視神經，造成「皰疹性眼角炎」。（記者蔡淑媛攝）

吳宇軒醫師表示，8旬阿嬤罹患帶狀疱疹，病毒侵犯視神經，造成「皰疹性眼角炎」。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名8旬阿嬤上個月初因右眼周圍出現水皰，刺痛、搔癢，眼睛已經睜不開，就醫確診罹患帶狀疱疹，病毒侵犯視神經，造成「疱疹性眼角炎」，住院一週，接受抗病毒針劑與眼藥膏治療，成功控制病毒擴散，避免失明或併發腦炎的風險。

部立台中醫院神經內科醫師吳宇軒表示，疱疹性眼角炎是帶狀疱疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成，病毒平時潛伏在神經節，一旦人體免疫力低下，病毒便會延著神經冒出皮膚長水皰，尤其疱疹病毒入侵臉部，病毒可能沿著神經進入大腦引發腦炎，或直接傷及角膜、視網膜造成視力受損，嚴重時甚至會導致永久性失明，因此當臉部眼角周邊或額頭、臉頰等部位出現不明原因癢痛水泡時都要特別當心。

吳宇軒指出，這名阿嬤就診眼科發現是帶狀疱疹病毒引起的疱疹性眼角炎，經會診神經內科確認，由於阿嬤堅持不住院，經開立抗病毒藥物帶回家，不過阿嬤實在痛得受不了，隔天掛急診，住院接受針劑治療，3天後大幅緩解症狀及疼痛，住院1週出院，隔週回診時發現眼角炎復發，持續給予口服抗病毒藥物，現在已經痊癒。

吳宇軒提醒，帶狀疱疹好發於50歲以上的長者，或是長期壓力大、作息不正常、患有慢性病或使用免疫抑制劑等抵抗力較弱的族群，近年門診上也不乏出現2、30歲經常熬夜年輕人；目前帶狀疱疹治療主要透過口服或針劑抗病毒藥物治療，搭配止痛藥物與局部藥膏緩解症狀，建議在黃金治療期3天內，可縮短病程、減少併發症風險及後續神經痛程度。

8旬阿嬤罹患疱疹性眼角炎，右眼周圍出現水皰，刺痛、搔癢，眼睛已經睜不開，病毒侵犯視神經，嚴重恐失明。（記者蔡淑媛翻攝）

8旬阿嬤罹患疱疹性眼角炎，右眼周圍出現水皰，刺痛、搔癢，眼睛已經睜不開，病毒侵犯視神經，嚴重恐失明。（記者蔡淑媛翻攝）

8旬阿嬤皰疹性眼角炎住院注射抗病毒藥物針劑，疱疹消失，疼痛也大幅減輕。（記者蔡淑媛翻攝）

8旬阿嬤皰疹性眼角炎住院注射抗病毒藥物針劑，疱疹消失，疼痛也大幅減輕。（記者蔡淑媛翻攝）

預防帶狀疱疹，應維持充足睡眠、均衡飲食與規律運動，強化自身免疫系統，吳宇軒強調，帶狀疱疹發病後1個月內發生腦中風等心血管疾病機率比一般人高8成、1年內高3成機率，建議50歲以上的民眾或曾經感染過皰疹病毒的民眾，可考慮施打帶狀疱疹疫苗，這是目前能顯著降低發病率及病後神經痛機率，最有效的預防方法。

另發現頭部、臉部單側，或是身出現莫名的刺痛、抽痛，隨後冒出群聚紅疹或水皰，應立即尋求專業醫師診斷，接受治療，及早期治療，切勿聽信偏方或自行塗抹成藥，以免延誤最佳治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中