皮蛇爬上眼！8旬嬤右眼睜不開 險失明住院1週

吳宇軒醫師表示，8旬阿嬤罹患帶狀疱疹，病毒侵犯視神經，造成「皰疹性眼角炎」。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名8旬阿嬤上個月初因右眼周圍出現水皰，刺痛、搔癢，眼睛已經睜不開，就醫確診罹患帶狀疱疹，病毒侵犯視神經，造成「疱疹性眼角炎」，住院一週，接受抗病毒針劑與眼藥膏治療，成功控制病毒擴散，避免失明或併發腦炎的風險。

部立台中醫院神經內科醫師吳宇軒表示，疱疹性眼角炎是帶狀疱疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成，病毒平時潛伏在神經節，一旦人體免疫力低下，病毒便會延著神經冒出皮膚長水皰，尤其疱疹病毒入侵臉部，病毒可能沿著神經進入大腦引發腦炎，或直接傷及角膜、視網膜造成視力受損，嚴重時甚至會導致永久性失明，因此當臉部眼角周邊或額頭、臉頰等部位出現不明原因癢痛水泡時都要特別當心。

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吳宇軒指出，這名阿嬤就診眼科發現是帶狀疱疹病毒引起的疱疹性眼角炎，經會診神經內科確認，由於阿嬤堅持不住院，經開立抗病毒藥物帶回家，不過阿嬤實在痛得受不了，隔天掛急診，住院接受針劑治療，3天後大幅緩解症狀及疼痛，住院1週出院，隔週回診時發現眼角炎復發，持續給予口服抗病毒藥物，現在已經痊癒。

吳宇軒提醒，帶狀疱疹好發於50歲以上的長者，或是長期壓力大、作息不正常、患有慢性病或使用免疫抑制劑等抵抗力較弱的族群，近年門診上也不乏出現2、30歲經常熬夜年輕人；目前帶狀疱疹治療主要透過口服或針劑抗病毒藥物治療，搭配止痛藥物與局部藥膏緩解症狀，建議在黃金治療期3天內，可縮短病程、減少併發症風險及後續神經痛程度。

8旬阿嬤罹患疱疹性眼角炎，右眼周圍出現水皰，刺痛、搔癢，眼睛已經睜不開，病毒侵犯視神經，嚴重恐失明。（記者蔡淑媛翻攝）

8旬阿嬤皰疹性眼角炎住院注射抗病毒藥物針劑，疱疹消失，疼痛也大幅減輕。（記者蔡淑媛翻攝）

預防帶狀疱疹，應維持充足睡眠、均衡飲食與規律運動，強化自身免疫系統，吳宇軒強調，帶狀疱疹發病後1個月內發生腦中風等心血管疾病機率比一般人高8成、1年內高3成機率，建議50歲以上的民眾或曾經感染過皰疹病毒的民眾，可考慮施打帶狀疱疹疫苗，這是目前能顯著降低發病率及病後神經痛機率，最有效的預防方法。

另發現頭部、臉部單側，或是身出現莫名的刺痛、抽痛，隨後冒出群聚紅疹或水皰，應立即尋求專業醫師診斷，接受治療，及早期治療，切勿聽信偏方或自行塗抹成藥，以免延誤最佳治療時機。

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