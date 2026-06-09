自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

保健動一動》肩膀像被封印！ 醫曝五十肩中期3大警訊

2026/06/09 09:00

針對五十肩冰凍僵硬期患者，醫師徐子恆建議，透過2項伸展運動改善情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對五十肩冰凍僵硬期患者，醫師徐子恆建議，透過2項伸展運動改善情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少五十肩患者以為肩膀不再劇烈疼痛，就代表病情正在好轉，卻這可能進入俗稱「冰凍僵硬期」的中期階段。疼痛職人診所院長徐子恆指出，此時最大的問題是肩關節活動度明顯受限，例如，手無法舉高梳頭、無法將手伸到背後扣內衣或掏後口袋等。若沒有及時治療與復健，恐導致長期活動障礙，甚至引發頸肩痠痛、頭痛等後遺症。

徐子恆說明，五十肩進入中期後，早期的急性發炎雖然逐漸消退，但先前發炎所遺留下來的纖維化組織，已將關節囊完全「黏」在一起。這就像膠水乾掉後把關節腔的活動空間徹底縮減，關節腔體積甚至會從正常的15毫升萎縮到剩不到5毫升。

徐子恆表示，中期的典型特徵轉變為「卡大於痛」。雖然靜止或睡覺時的劇烈抽痛減少了，但肩膀卻變得像冰凍一樣僵硬；有些人以為不痛越來越好，其實角度卻越來越限縮。患者會發現手沒辦法舉高梳頭髮、手沒辦法往後扣胸罩或掏後口袋（內旋嚴重受限），以及雙手無法做出叉腰或向外推門的動作（外旋受限）。當手臂嘗試抬高到某個特定角度時，會突然感覺被一塊「緊繃的牆」死死卡住，手就是無法再往上。

徐子恆提到，若對此置之不理，纖維化組織可能逐漸定型，造成肩關節永久性的活動受限。為了補償肩膀活動不足，身體會不自覺過度動用肩胛骨與頸椎協助出力，長期下來容易引發斜方肌緊繃、膏肓痠痛、偏頭痛，甚至導致頸椎間盤突出風險。

針對冰凍僵硬期患者，他建議透過2項伸展運動改善情況：

●運動1：沿著牆壁畫圈圈

動作：找到一面牆壁，患側手沿著牆面畫一大圈，從小圈逐步往大圈畫，畫圈時速度放緩，重複10-20次。

沿著牆壁畫圈圈，找到一面牆壁，患側手沿著牆面畫一大圈。（由醫師徐子恆示範與提供）

沿著牆壁畫圈圈，找到一面牆壁，患側手沿著牆面畫一大圈。（由醫師徐子恆示範與提供）

沿著牆壁畫圈圈，從小圈逐步往大圈畫，畫圈時速度放緩，重複10-20次。（由醫師徐子恆示範與提供）

沿著牆壁畫圈圈，從小圈逐步往大圈畫，畫圈時速度放緩，重複10-20次。（由醫師徐子恆示範與提供）

●運動2：手摸對側肩胛骨

動作：患側手先垂放在身旁，接著往後延伸，而後往內轉，盡量往上觸摸，可用好側手幫忙扶持到對側肩胛骨，停留15-20秒，重複10次。

手摸對側肩胛骨，患側手先垂放在身旁，接著往後延伸。（由醫師徐子恆示範與提供）

手摸對側肩胛骨，患側手先垂放在身旁，接著往後延伸。（由醫師徐子恆示範與提供）

手摸對側肩胛骨，患側手往內轉，盡量往上觸摸，可用好側手幫忙扶持到對側肩胛骨。（由醫師徐子恆示範與提供）

手摸對側肩胛骨，患側手往內轉，盡量往上觸摸，可用好側手幫忙扶持到對側肩胛骨。（由醫師徐子恆示範與提供）

徐子恆提醒，運動過程中可接受輕微痠痛感，但若本身有嚴重骨質疏鬆、肩關節反覆脫臼病史，或仍處於劇烈疼痛期，則不適合自行進行上述訓練，應先尋求專業評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中