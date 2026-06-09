保健動一動》肩膀像被封印！ 醫曝五十肩中期3大警訊

針對五十肩冰凍僵硬期患者，醫師徐子恆建議，透過2項伸展運動改善情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少五十肩患者以為肩膀不再劇烈疼痛，就代表病情正在好轉，卻這可能進入俗稱「冰凍僵硬期」的中期階段。疼痛職人診所院長徐子恆指出，此時最大的問題是肩關節活動度明顯受限，例如，手無法舉高梳頭、無法將手伸到背後扣內衣或掏後口袋等。若沒有及時治療與復健，恐導致長期活動障礙，甚至引發頸肩痠痛、頭痛等後遺症。

徐子恆說明，五十肩進入中期後，早期的急性發炎雖然逐漸消退，但先前發炎所遺留下來的纖維化組織，已將關節囊完全「黏」在一起。這就像膠水乾掉後把關節腔的活動空間徹底縮減，關節腔體積甚至會從正常的15毫升萎縮到剩不到5毫升。

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徐子恆表示，中期的典型特徵轉變為「卡大於痛」。雖然靜止或睡覺時的劇烈抽痛減少了，但肩膀卻變得像冰凍一樣僵硬；有些人以為不痛越來越好，其實角度卻越來越限縮。患者會發現手沒辦法舉高梳頭髮、手沒辦法往後扣胸罩或掏後口袋（內旋嚴重受限），以及雙手無法做出叉腰或向外推門的動作（外旋受限）。當手臂嘗試抬高到某個特定角度時，會突然感覺被一塊「緊繃的牆」死死卡住，手就是無法再往上。

徐子恆提到，若對此置之不理，纖維化組織可能逐漸定型，造成肩關節永久性的活動受限。為了補償肩膀活動不足，身體會不自覺過度動用肩胛骨與頸椎協助出力，長期下來容易引發斜方肌緊繃、膏肓痠痛、偏頭痛，甚至導致頸椎間盤突出風險。

針對冰凍僵硬期患者，他建議透過2項伸展運動改善情況：

●運動1：沿著牆壁畫圈圈

動作：找到一面牆壁，患側手沿著牆面畫一大圈，從小圈逐步往大圈畫，畫圈時速度放緩，重複10-20次。

沿著牆壁畫圈圈，找到一面牆壁，患側手沿著牆面畫一大圈。（由醫師徐子恆示範與提供）

沿著牆壁畫圈圈，從小圈逐步往大圈畫，畫圈時速度放緩，重複10-20次。（由醫師徐子恆示範與提供）

●運動2：手摸對側肩胛骨

動作：患側手先垂放在身旁，接著往後延伸，而後往內轉，盡量往上觸摸，可用好側手幫忙扶持到對側肩胛骨，停留15-20秒，重複10次。

手摸對側肩胛骨，患側手先垂放在身旁，接著往後延伸。（由醫師徐子恆示範與提供）

手摸對側肩胛骨，患側手往內轉，盡量往上觸摸，可用好側手幫忙扶持到對側肩胛骨。（由醫師徐子恆示範與提供）

徐子恆提醒，運動過程中可接受輕微痠痛感，但若本身有嚴重骨質疏鬆、肩關節反覆脫臼病史，或仍處於劇烈疼痛期，則不適合自行進行上述訓練，應先尋求專業評估。

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