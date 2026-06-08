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健康 > 心理精神

弓形蟲成焦點 研究發現養貓與思覺失調症存在關聯

2026/06/08 16:09

統合分析發現，養貓經歷與思覺失調症相關疾病之間存在統計關聯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

統合分析發現，養貓經歷與思覺失調症相關疾病之間存在統計關聯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕養貓是否可能影響精神健康？一項統合分析整理全球17項研究後發現，曾接觸貓隻的人，罹患思覺失調症等精神疾病的風險較高。不過研究人員強調，目前僅發現統計關聯，尚無法證明養貓本身是造成疾病的原因。

根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這項研究發表於《思覺失調症通報》（Schizophrenia Bulletin）期刊，研究團隊分析1967年至2023年間17項研究資料，探討養貓與思覺失調症相關疾病之間的關聯。

結果顯示，與未接觸貓隻者相比，曾飼養或長期接觸貓隻的人，被診斷為思覺失調症相關疾病的機率較高。研究人員指出，部分研究推測，這種關聯可能與弓形蟲（Toxoplasma gondii）有關。

弓形蟲是一種常見寄生蟲，而貓科動物是其主要宿主。過去研究曾發現，弓形蟲感染可能影響大腦功能，因此有學者懷疑其與部分精神疾病存在關聯。

研究僅顯示關聯　尚未證明養貓導致疾病

不過研究作者也指出，納入分析的研究品質不一，且多數屬於觀察性研究，難以排除家庭環境、生活習慣、社會經濟條件及其他健康因素的影響。

因此，研究結果並不代表養貓會導致思覺失調症，也無法證明弓形蟲就是造成疾病的直接原因。

研究人員表示，目前仍需要更多高品質研究進一步釐清兩者之間的關係，以及弓形蟲是否在其中扮演關鍵角色。相關發現主要提供科學研究方向，並不改變現行寵物飼養或精神疾病預防建議。

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