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健康 > 護眼顧齒

看東西變形、出現黑影 恐是老年性黃斑部病變

2026/06/08 14:58

亞東醫院眼科部醫師陳芳婷指出，眼底光學斷層掃描（OCT）能以非侵入性方式檢視視網膜結構，有助於及早發現病灶。（圖由亞東醫院提供）

亞東醫院眼科部醫師陳芳婷指出，眼底光學斷層掃描（OCT）能以非侵入性方式檢視視網膜結構，有助於及早發現病灶。（圖由亞東醫院提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣邁入超高齡社會，許多人將視線模糊、閱讀吃力視為老化現象，但若出現看東西變形、直線變彎曲或視野中央出現黑影等情況，可能是老年性黃斑部病變的警訊，由於疾病初期症狀不明顯，不少患者往往等到視力明顯下降才發現異常。

68歲的王伯伯平時喜歡用手機關心股市，常與家人視訊聊天，近幾個月來，他發現手機上的文字和股市線條變得歪斜扭曲，視野中央也蒙上一層灰影，原以為只是年紀增長或眼鏡度數不夠，直到參加社區篩檢後，才確診為濕性老年性黃斑部病變，且眼底已出現出血及積水現象，所幸及早發現並接受治療，避免病情惡化。

亞東醫院眼科部醫師陳韻如指出，黃斑部病變初期往往不痛不癢，容易被誤認為正常老化而延誤就醫，若出現視線模糊、影像扭曲、閱讀困難，或視野中央出現黑影等症狀，都應提高警覺。

亞東醫院眼科部醫師陳芳婷表示，眼底光學斷層掃描（OCT）是診斷黃斑部病變的重要工具，能以非侵入性的方式清楚呈現視網膜結構變化，如同替眼底進行高解析度掃描，有助於及早發現病灶，把握治療黃金時機。

亞東醫院眼科部主任王嘉康說明，隨著醫療技術進步，目前已有眼內注射抗血管新生藥物等治療方式，可有效控制病情發展，只要及早發現並配合規律追蹤與治療，多數患者都能維持良好視力，部分患者甚至有機會改善視覺功能。

亞東醫院將於6月8日、9日、11日及12日舉辦「用愛，好視成雙」老年性黃斑部病變篩檢衛教活動，提供免費眼底光學斷層掃描（OCT）檢查。（圖由亞東醫院提供）

亞東醫院將於6月8日、9日、11日及12日舉辦「用愛，好視成雙」老年性黃斑部病變篩檢衛教活動，提供免費眼底光學斷層掃描（OCT）檢查。（圖由亞東醫院提供）

除了積極治療外，日常保健也不可忽視。亞東醫院眼科部醫師許詠瑞提醒，民眾應避免吸菸、外出配戴具抗UV功能的太陽眼鏡，並養成均衡飲食習慣，多攝取深綠色蔬菜等富含葉黃素的食物。此外，也可利用阿姆斯勒方格表進行居家自我檢測，若發現線條扭曲、缺角變形或視野中央出現黑影，應儘速就醫檢查。

亞東醫院將於6月8日、9日、11日及12日舉辦「用愛，好視成雙」老年性黃斑部病變篩檢衛教活動，提供免費眼底光學斷層掃描（OCT）檢查、阿姆斯勒方格表檢測及血壓量測，並規劃衛教展區、線上互動問答及眼科專題講座，協助民眾及早發現眼底病變風險。

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