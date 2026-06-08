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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

玉山「塔塔加薊」刺傷手 3週化膿發黑險敗血截肢

2026/06/08 14:35

玉山有工作人員遭塔塔加薊刺傷，竹秀玉山醫療隊發現後，立即引流處置傷口。（竹秀醫院提供）

玉山有工作人員遭塔塔加薊刺傷，竹秀玉山醫療隊發現後，立即引流處置傷口。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區1名清理山屋的工作人員，5月初手指不慎遭高山植物「塔塔加薊」刺傷，但卻不以為意，直到月底玉山醫療隊上山駐診，醫師發現傷口惡化、手指化膿發黑，緊急處置傷口，隔天下山送醫清創，才免於敗血症的截肢危機。

竹山秀傳醫院表示，該患者5月初在整理山屋周邊環境，手指不慎被塔塔加薊尖刺扎傷，當時僅覺輕微刺痛，便未加理會，但細小的刺可能斷裂殘留在皮膚內，導致3週後傷口從小膿包，演變成整根手指紅腫發黑。

帶領醫療隊的竹秀院長莊碧焜說，上月底到玉山排雲山莊駐診，發現該患者手指已腫脹變色，內部蓄膿嚴重，緊急把手指內的膿液擠出，以減輕組織壓力，並要求隔天下山就醫，倘若細菌滋生，組織再度腫脹壓迫神經、肌肉，恐致細胞壞死，面臨截肢悲劇。

玉山園區野外植物有些表面帶有尖刺，近期就有人員遭「塔塔加薊」刺傷。（資料照，興大提供）

玉山園區野外植物有些表面帶有尖刺，近期就有人員遭「塔塔加薊」刺傷。（資料照，興大提供）

竹秀醫院指出，後來患者下山就醫，急診醫師立刻安排清創手術，並持續給予抗生素治療，經過1週的觀察治療，病人才順利在本週出院。

玉管處則提醒，園區野外植物有些表面帶有尖刺，若不慎被刺傷，應檢查是否有細刺留在皮膚內，若傷口有紅腫、痛或膿包，就要儘速就醫處理。

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