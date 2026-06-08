捲甲、嵌甲超擾人 甲床重建揮別腳趾疼痛

童綜合醫院整形外科醫師洪振庭表示，賴男罹患嵌甲，經甲床整形手術，術後恢復良好且無復發。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 56歲黃姓女子，因左腳大拇趾捲甲，致穿鞋走路十分疼痛，但修剪趾甲、擦藥或到診所治療都未改善，經童綜合醫院整形外科醫師洪振庭診治，確認為捲甲導致甲床嚴重變形，經局部皮瓣及甲床重建手術，將趾甲移除及甲床完整掀起後，把變形的趾骨骨刺磨除，再設計局部皮瓣以填充甲溝空腔，最後再將整形後的甲床與皮膚縫合，重建趾甲的正常結構，術後即行走正常，且趾甲不再內捲生長。

無獨有偶，49歲賴姓男子因在工地工作，長時間穿著安全鞋（大頭鞋），致反覆發生嵌甲，趾甲插在兩側指肉裡常伴隨細菌感染與化膿，因工作需時常走動，導致疼痛加劇，多年來因嚴重嵌甲導致甲溝炎而拔了4次趾甲，近日因右邊腳拇指嵌甲導致甲溝炎持續一星期未好轉，想要根治嵌甲問題，經洪振庭進行部分甲床切除及局部皮瓣轉移，以進行甲床整形手術，術後恢復良好且無復發。

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洪振庭表示，很多民眾飽受腳趾甲病變之苦，尤以「捲甲」與「嵌甲」最常見，若未良好處理與治療，常常造成疼痛難耐、舉步維艱。其中，捲甲是指趾甲過度彎曲，像鉗子一樣夾住指肉，原因可能是遺傳、甲床結構異常、不當修剪指甲、穿著過緊的鞋子、足部壓力過大；嵌甲則是俗稱的「凍甲」，是指趾甲邊緣長入兩側的肉裡，主因不當修剪、穿著緊鞋、外傷等導致。

捲甲術前術後。（童綜合醫院提供）

捲甲與嵌甲都會導致甲溝炎，即指趾甲插入兩側甲溝軟組織造成細菌或黴菌感染，伴隨紅腫、發炎、刺痛、流血與化膿，嚴重時則會發燒或出現膿包。

洪振庭指出，預防捲甲或嵌甲，修剪指趾甲時應採用平剪法，即修剪時應延著指甲前緣平平地剪，呈現直線狀，也不可剪得太短或太深，指趾甲長度應該與指端切齊或微凸；另選擇寬鬆舒適的鞋子，避免鞋頭過窄或過緊，減少腳趾甲長時間受到壓迫變形，同時要保持足部的乾燥，避免灰趾甲或乾癬發生，導致趾甲變厚變脆。

洪振庭表示，輕微捲甲或嵌甲患者，可透過擦抹藥物消炎及正確修剪指甲改善，但若已出現紅腫疼痛等症狀，就應尋求專業醫療協助，切勿胡亂挖剪或使用坊間偏方，避免症狀惡化或導致更嚴重的細菌感染。

嵌甲術前術後。（童綜合醫院提供）

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