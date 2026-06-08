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健康網》傅子純驟逝 遺孀心碎發聲 醫籲：出現4異狀勿硬撐

2026/06/08 12:47

民視當家小生傅子純因急性血癌驟逝，親友與粉絲相當不捨。（資料照，民視提供）

民視當家小生傅子純因急性血癌驟逝，親友與粉絲相當不捨。（資料照，民視提供）

〔健康頻道／綜合報導〕民視當家小生傅子純因急性血癌引發突發症狀，送醫搶救不治，讓親友與粉絲相當不捨，傅子純的遺孀8日首度在社群平台心碎發聲。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，血癌十分複雜，早期幾乎沒有經典症狀可被察覺，然而他提醒，民眾只要出現不明原因發燒、疲倦蒼白、異常出血瘀青或骨頭疼痛，就應該提高警覺，做基本血液檢查

傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。他的驟逝讓演藝圈內好友紛紛發文懷念與他共事的點點滴滴，而傅子純的遺孀坦言自己整個人像是被掏空，胸口更是承受著無法言喻的巨痛。

有關血癌，姜冠宇今（8）日於臉書專頁表示，血癌整體是非常複雜的疾病家族，重點是幾乎沒有經典症狀可以被早期察覺我們常說那些舉凡：反覆發燒、貧血、牙齦留一點血、莫名其妙瘀青，或是虛弱蒼白、身體感覺類似關節痛的小毛病，甚至整個人變瘦等，也不是完整發生在每位病人的身上。

他接著說，白血球也不一定如疾病名稱想像的偏多，急性白血病也可能白血球正常或偏低，重點是血球生成失衡與分類異常。也未必有淋巴結腫大，只要不是特定淋巴球類的疾病。實際的情境，大都是由第一線臨床醫師意外發現，再轉至血液腫瘤專科。

未來不一定永遠這麼悲觀，姜冠宇提到，醫界都在找如何早期發現的方法，血液抹片未來由人工智慧判讀，能比專科醫師更早找出超前期癌變的血球，很可能是一個突破點，讓病人接受治療上軌能夠更即時。

姜冠宇仍強調，一般民眾只要出現不明原因發燒、疲倦蒼白、異常出血瘀青或骨頭疼痛，就應該提高警覺，務必做基本血液檢查，以防堵疾病。

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