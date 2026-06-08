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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》牛奶挑錯反增肥！ 營養師揭挑選關鍵

2026/06/08 09:18

營養師高敏敏表示，購買牛奶時可優先查看蛋白質與鈣質含量，而非只看全脂或低脂標示；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，購買牛奶時可優先查看蛋白質與鈣質含量，而非只看全脂或低脂標示；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾走進去超市、大賣場買牛奶，看到低脂、全脂、保久乳一整排，都不知道應該如何挑選牛奶？營養師高敏敏指出，挑選牛奶不必太複雜，重點在於蛋白質與鈣質是否充足，低脂、全脂牛奶的蛋白質、鈣質等核心營養上差異不大；保久乳蠻方便，經高溫殺菌後可常溫保存；最好留意額外添加的糖分，像是低脂巧克力牛奶，熱量比全脂還高。

許多人購買牛奶時，常將焦點放在全脂或低脂的差別，高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，其實兩者在蛋白質與鈣質等主要營養成分上差異不大，因此不需要過度糾結，依照個人口味與飲食習慣挑選即可。

全脂、低脂差異沒那麼大

不少人認為低脂牛奶一定比較健康，但高敏敏點出，低脂與全脂最大的差異主要在脂肪含量，至於蛋白質與鈣質等重要營養素則相差不多。因此，選擇自己喜歡且能長期飲用的產品，反而更重要。

保久乳不等於沒營養

保久乳因能常溫保存，常被誤認營養價值較低。高敏敏說明，保久乳是透過高溫殺菌技術延長保存期限，因此不容易因保存不當而變質，其鈣質與蛋白質含量與一般鮮奶相近，仍可作為日常乳品來源。

看懂營養標示才重要

面對市面上琳瑯滿目的乳品，高敏敏建議先看營養標示與成分表，蛋白質與鈣質是否足夠，是挑選牛奶時最值得關注的重點。至於產品包裝上標榜的加鈣、加纖維等特色，可作為參考，但不應成為唯一選購依據。

高敏敏強調，部分調味乳可能添加不少糖分，例如，低脂巧克力牛奶熱量甚至可能高於一般全脂鮮奶。因此，購買前應仔細閱讀糖分與熱量標示，避免無形中攝取過多糖分。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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