健康網》連日豪雨恐誘發「氣象病」 醫揭4大健康警訊

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，豪雨期間濕度升高、氣壓下降，容易誘發關節疼痛與過敏症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾在未來1週不只要嚴防豪大雨，更要注意身體狀況隱藏風險。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，當濕度超過50%至60%以上、氣壓下降時，骨關節疼痛、過敏氣喘，與心血管問題都可能加劇，還要小心蜂窩性組織炎。建議民眾善用除濕機控制室內濕度、鞋襪淋濕後立即更換，關節痠痛時可適度熱敷，有助降低大雨帶來的衝擊。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，近期豪雨不斷，不少民眾發現身體變得沉重、舊傷隱隱作痛，甚至過敏症狀明顯加劇。這並非單純心理作用，醫學上確實有所謂的「氣象病」現象，當濕度飆破80%、大氣壓力劇烈降低時，身體可能出現各種不適反應。

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雨季防護3招

黃軒歸納這4大類疾病最容易被誘發、加重，提醒民眾預防與留意：

●骨關節慢性痛

許多關節炎與舊傷患者在下雨前就感覺疼痛加劇。研究認為可能與氣壓下降、溫度降低及濕度增加有關，讓關節周圍組織與神經對疼痛更敏感。

●呼吸道與過敏急性發作

高濕度是塵蟎與黴菌的黃金繁殖期。更要注意雷暴氣喘（Thunderstorm Asthma），雷雨會讓花粉、破裂成更小微粒，深入肺部引發嚴重氣喘。

●皮膚真菌與細菌感染

鞋襪淋濕沒立刻更換，腳底一整天就像「細菌培養皿」。除了香港腳、汗疱疹復發，若雨水髒污從傷口侵入，更要小心蜂窩性組織炎。

●心血管與季節性情緒失調

氣溫下降可能使血管收縮、血壓波動，高血壓及心血管疾病患者需特別注意。此外，連續沒有日照，大腦血清素降低，人也極度容易emo、焦慮。

黃軒建議，雨季期間可透過幾項簡單措施保護健康。首先，使用除濕機將室內濕度維持在50%至60%，有助抑制塵蟎與黴菌生長。其次，鞋襪若被淋濕應立即更換，到辦公室或回家先擦乾腳。若有關節痠痛問題，可熱敷約15分鐘，促進血液循環，減輕不適。

黃軒總結，豪雨帶來的不只是交通不便與生活困擾，濕度、氣壓與溫度變化也可能影響身體健康。若本身有關節炎、過敏、皮膚疾病或心血管問題，更應提高警覺，做好防護，降低雨季對健康造成的衝擊。

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