人類胚胎基因編輯獲重大突破 遺傳病治療露新曙光

顯微鏡下的人類受精卵。科學家首次在人類胚胎中展示新一代基因編輯技術成果，未來有望應用於部分遺傳疾病研究與治療。（圖：CC STUDIO／SCIENCE PHOTO LIBRARY）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科學家在人類胚胎基因編輯研究上取得重要進展。根據《紐約時報》報導，研究團隊利用新一代「鹼基編輯」（Base Editing）技術，成功精準修改人類胚胎中的特定基因。研究人員認為，相關成果未來有望應用於部分遺傳疾病治療，但也再度引發有關基因改造與「定製嬰兒」的倫理討論。

這項研究由美國哥倫比亞大學遺傳學家埃利（Dieter Egli）領導。與廣為人知的CRISPR基因編輯技術不同，鹼基編輯不需切斷DNA雙股結構，而是直接修改特定遺傳密碼中的單一字母，因此可望降低染色體受損等風險。

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研究團隊在早期人類胚胎中成功修改兩種不同基因，其中包括與膽固醇代謝相關的PCSK9基因，以及影響胎兒血紅蛋白生成的HBG基因。科學家認為，這類技術未來可能有助於修正部分造成遺傳疾病的基因突變。

《紐約時報》指出，這是科學家首次在人類胚胎中展示鹼基編輯技術的相關成果，也被視為基因醫學研究的重要里程碑之一。

「定製嬰兒」疑慮再起 研究仍停留實驗階段

不過，研究進展也再次引發倫理爭議。部分學者擔憂，如果未來技術被用於選擇身高、外貌或智力等特徵，可能讓社會重新面臨優生學爭議。

報導指出，參與研究的基因檢測公司Nucleus Genomics近年曾因提供胚胎基因篩檢服務而受到外界關注。該公司創辦人特雷夫（Nathan Treff）主張相關技術可協助父母掌握更多資訊，但批評者認為，這類應用可能模糊疾病預防與特徵選擇之間的界線。

這項研究也令人再度聯想到2018年中國科學家賀建奎宣布誕生全球首例基因編輯嬰兒所引發的爭議事件。當時相關實驗遭國際科學界普遍譴責，賀建奎後來也因此被判刑。

研究團隊強調，目前成果仍屬基礎研究，相關論文尚在接受同行評審。實驗中部分胚胎仍出現細胞修正結果不一致的「嵌合體」（mosaicism）現象，顯示技術穩定性仍有待改善。

埃利表示，這項研究的目的並非製造基因編輯嬰兒，而是希望了解如何更安全地修正致病基因。現階段包括美國在內的多數國家，仍禁止將經過基因編輯的人類胚胎用於生殖用途。

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