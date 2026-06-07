台灣失智症成長比全球快 血管型風險高為關鍵

台灣失智症盛行與成長速度，被認為高於全球平均約1.5倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕台灣失智症盛行與成長速度，被認為高於全球平均約1.5倍。醫師認為，這是多重因素疊加的結果，包括台灣人口老化速度居全球前段班，尤其血管型風險極高，成為重要關鍵。

近年許多名人相繼傳出罹患失智症，開業診所精神科醫師楊聰財今天透過文字向媒體說明，台灣進入超高齡社會速度極快，健康壽命卻未同步增加；這代表活得更久，但大腦退化時間更長，再加上慢性病累積更多，如高血壓、糖尿病、腦血管病等，都是失智症的直接促因。

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楊聰財說，台灣血管型失智症風險極高，這是特有的重要關鍵；台灣失智症有一大比例屬於混合型失智，也就是阿茲海默再加上血管型，而純血管型失智比例也偏高，原因來自高鹽外食文化、高糖手搖飲文化及高盛行率的三高疾病，血管型退化比阿茲海默更快。

除了醫療進步造成「表面增加」，讓失智症被診斷出來更多，楊聰財表示，台灣長期處於高競爭環境，如高工時社會、中年壓力等，慢性壓力會造成皮質醇長期升高、記憶中樞海馬迴萎縮，以及運動不足與久坐生活，大腦血流下降，神經可塑性減弱，都會讓大腦提早老化。

楊聰財提醒，除了老化，真正加速失智的是每天的習慣，缺乏運動是最被低估的風險；台灣常見的飲食風險，如高油、高糖、高鹽的炸物、含糖飲與加工食品，是隱形殺手；社交孤立則是安靜卻致命，臨床研究發現，孤獨感本身就是失智症風險因子。

另外，過度依賴數位設備，也是失智症風險因子。楊聰財說，現代問題是不記電話，只仰賴手機通訊錄代替；不記路，全靠全球定位系統（GPS）導航；不思考，以搜尋引擎代替腦力。當大腦使用量下降、認知儲備減少，會降低抗失智能力。

「忽略聽力與視力退化非常危險。」楊聰財表示，多數人不知道聽力損失是失智症的重要危險因子之一，大腦需要花更多資源理解聲音，認知負荷增加；睡眠與失智症的醫學關係，是近十年研究最重要的突破之一，唯有深度睡眠時，腦脊髓液會流動，清除毒素。

楊聰財建議40至50歲族群，多運動是最強「抗失智藥」，每週150分鐘有氧運動，加上重量訓練；飲食選擇地中海型飲食，每晚睡7至8小時，透過學語言、樂器等新技能，或閱讀與思考，持續用腦，維持社交連結，控制慢性病，也預防失智。

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