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高溫潮濕皮膚健康亮紅燈 醫師：1週未改善快就醫
〔記者林志怡／台北報導〕近期各地大雨不斷，今日短暫喘息後，明天各地即將迎來另一波雨勢，濕度極高再加上悶熱的空氣，不少民眾的皮膚狀況也跟著亮起紅燈，出現發紅、搔癢的情況。長庚醫院皮膚部一般皮膚科科主任張雅菁提醒，民眾若出現皮膚異常，且持續1週沒有改善，建議就醫尋求醫師協助，確認有無其他異常。
受到低壓帶影響，以及暖溼的西南風吹拂，台灣各地陸續有強降雨發生，且濕度動輒衝破60%，各地天氣悶熱，中央氣象署預估，明日將有鋒面接近，西南風也將進一步增強，中南部、北部及東北部地區整日需注意降雨，其他地區則需注意午後有局部短暫雷陣雨。
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張雅菁解釋，高濕度的情況下，皮膚容易出現許多疹子，除了常見的汗疹之外，也可能是濕疹、甚至黴菌在作祟，若想避免此類問題，維持皮膚清潔、乾爽是最重要的方式，建議民眾平時留意室內溫度與濕度，維持在舒適的環境，且若有出汗，務必確實擦乾。
不過，不少民眾即使注意再三，皮膚難免還是會出現發紅、搔癢情況，其中有部分習慣自行前往藥局購買藥膏或口服藥物使用。張雅菁提醒，民眾購買此類藥物前，務必詢問藥師相關建議，以口服藥物為例，市售成藥有些含有抗組織胺成分，雖安全疑慮不大，但服用後容易嗜睡，需要特別注意用藥時間。
張雅菁也提到，有些民眾可能會想使用類固醇等藥物解決皮膚問題，但此類成分的藥品屬於處方用藥，需要經過醫師判斷後開立，民眾一般來說無法從藥局取得，而多數的疹子用藥1週後通常就會改善，民眾若在藥局用藥後發現情況沒有持續好轉，或出現症狀反覆等情況，建議尋求醫師協助。
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