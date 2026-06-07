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健康網》許志安自曝對味精敏感 食藥署警：這類人應少吃

2026/06/07 11:38

港星許志安暴瘦，近照被瘋傳。（翻攝微博）

港星許志安暴瘦，近照被瘋傳。（翻攝微博）

〔健康頻道／綜合報導〕58歲港星許志安近期一張暴瘦照片被瘋傳，粉絲擔心他的健康，事實上卻是他對味精敏感，在外吃飯容易臉腫和頸痛，所以在家時會吃得清淡。根據衛福部食藥署衛教資料指出，如為高血壓、心臟病、肝臟與腎臟等疾病的限鈉患者，味精的含鈉量（13%） 雖然只有食鹽（39%）的1/3，仍應遵從醫師指示，減少食鹽與味精的攝食量，避免攝食過量的鈉。

衛福部食藥署衛教資料表示，味精的主要成分是麩胺酸鈉（monosodium glutamate，簡稱MSG），亦稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉，具有獨特的鮮味，是屬於調味劑功能的食品添加物。

食藥署說明，許多天然食物中都含有麩胺酸鈉，例如，番茄、乳酪或乳製品、蘑菇、玉米、青豆、肉類等，味精過去的生產方式是從海藻提取和麵筋水解，現在則以澱粉、糖蜜為原料，以微生物發酵而製成。根據國際麩胺酸鈉資訊服務單位 研究，即使料理完全不添加味精，我們每天正常的飲食中大約會攝取到20克的麩胺酸鈉。

美國食品藥物管理局（U.S. FDA）於1995年公佈食用正常消費量的味精對人體無害，而且無任何證據顯示食用味精和任何慢性疾病有關。然而，食藥署提醒，如為高血壓、心臟病、肝腎臟等疾病的限鈉患者，味精的含鈉量（13%）雖然只有食鹽（39%）的1/3，烹調用量也比食鹽少，但是仍應遵從醫師指示，減少食鹽與味精的攝食量，避免攝食過量的鈉。

此外，極少數的人在攝食味精後的數小時內，可能出現頭痛、噁心、心跳加快、臉色潮紅等食物不耐的現象，最好要避免攝食。

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