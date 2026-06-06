每年約1.3萬人等器官移植 器捐量能提升可望縮短等待期

衛福部醫事司長劉越萍（左起）、公益大使用連俞涵、器捐病主中心董事長李明哲，盼國人對器官捐贈有更多了解，讓器捐成為愛的延續。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕國內器官移植需求持續攀升，但器官捐贈量能仍顯不足。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今（6）日表示，台灣目前器官捐贈同意率僅約17％至20％，遠低於部分國家約60％的水準；每年約有1萬2000至1萬3000人等待器官移植，如何提升器捐意願、縮短等待時間，仍是重要課題。

器捐病主中心今天舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」。近期因名醫陳堯俐非法仲介病患赴中國接受器官移植事件，引發外界對器官供需失衡與器捐制度的討論。李明哲受訪時表示，外界常認為器官供需永遠不可能平衡，但從專業角度來看，並非完全無法達成。

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李明哲指出，器官移植的「平衡」並不是民眾想像中的一進一出，而是要從多項指標觀察，包括等待移植人數與實際移植人數差距、器官捐贈同意率、等待期間死亡或退出名單的人數、等待時間長短，以及活體捐贈與大愛捐贈的比例等。

他表示，目前台灣器官捐贈同意率約17％至20％，但部分國家可達60％左右，顯示仍有很大提升空間。當捐贈人數增加、可供移植的器官變多，器官移植生態自然更接近平衡。

器捐病主中心董事長李明哲認為，改善器官短缺不能只靠增加捐贈，也要同步推動疾病預防與替代治療，降低器官衰竭人口。（記者羅碧攝）

以腎臟移植為例，李明哲指出，美國腎臟移植平均等待時間約2年半至3年，在醫療體系運作下已屬相對平衡狀態。台灣目前仍有約8500人等待腎臟移植，短期內不可能立即消化既有名單，但若未來器官捐贈轉換率能提高至60％甚至80％，約為現況的3至4倍，每年完成移植的人數可望超過1200人，在不再增加等待者的理想情況下，約6年即可逐步消化現有等待名單。

李明哲強調，改善器官短缺不能只靠增加捐贈，也要同步推動疾病預防與替代治療，降低器官衰竭人口。例如政府近年推動健康台灣政策、慢性病防治、癌症治療及心室輔助器等措施，都是減少器官移植需求的重要方式。

衛福部醫事司司長劉越萍則表示，台灣絕對禁止器官買賣與仲介行為，且已建立相關查核與管理機制。她坦言，近一兩年部分器官移植相關負面新聞確實影響器捐氛圍，器官捐贈人數也較2023年高峰時期略有下滑，希望社會各界共同推廣正確觀念，避免錯誤訊息影響民眾捐贈意願，讓更多等待移植的病人獲得重生機會。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，現階段器官移植仍是許多末期器官衰竭患者最穩定且有效的治療方式，盼社會大眾能給予更多支持。（記者羅碧攝）

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