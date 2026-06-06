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每年約1.3萬人等器官移植 器捐量能提升可望縮短等待期
〔記者羅碧／台北報導〕國內器官移植需求持續攀升，但器官捐贈量能仍顯不足。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今（6）日表示，台灣目前器官捐贈同意率僅約17％至20％，遠低於部分國家約60％的水準；每年約有1萬2000至1萬3000人等待器官移植，如何提升器捐意願、縮短等待時間，仍是重要課題。
器捐病主中心今天舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」。近期因名醫陳堯俐非法仲介病患赴中國接受器官移植事件，引發外界對器官供需失衡與器捐制度的討論。李明哲受訪時表示，外界常認為器官供需永遠不可能平衡，但從專業角度來看，並非完全無法達成。
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李明哲指出，器官移植的「平衡」並不是民眾想像中的一進一出，而是要從多項指標觀察，包括等待移植人數與實際移植人數差距、器官捐贈同意率、等待期間死亡或退出名單的人數、等待時間長短，以及活體捐贈與大愛捐贈的比例等。
他表示，目前台灣器官捐贈同意率約17％至20％，但部分國家可達60％左右，顯示仍有很大提升空間。當捐贈人數增加、可供移植的器官變多，器官移植生態自然更接近平衡。
以腎臟移植為例，李明哲指出，美國腎臟移植平均等待時間約2年半至3年，在醫療體系運作下已屬相對平衡狀態。台灣目前仍有約8500人等待腎臟移植，短期內不可能立即消化既有名單，但若未來器官捐贈轉換率能提高至60％甚至80％，約為現況的3至4倍，每年完成移植的人數可望超過1200人，在不再增加等待者的理想情況下，約6年即可逐步消化現有等待名單。
李明哲強調，改善器官短缺不能只靠增加捐贈，也要同步推動疾病預防與替代治療，降低器官衰竭人口。例如政府近年推動健康台灣政策、慢性病防治、癌症治療及心室輔助器等措施，都是減少器官移植需求的重要方式。
衛福部醫事司司長劉越萍則表示，台灣絕對禁止器官買賣與仲介行為，且已建立相關查核與管理機制。她坦言，近一兩年部分器官移植相關負面新聞確實影響器捐氛圍，器官捐贈人數也較2023年高峰時期略有下滑，希望社會各界共同推廣正確觀念，避免錯誤訊息影響民眾捐贈意願，讓更多等待移植的病人獲得重生機會。
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