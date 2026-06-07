健康網》療癒點心可能是發炎食物 醫談3大發炎食物：學著減量

吹冷氣、喝含糖飲料、玩遊戲機，相當快樂；然這樣的快樂是有代價的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季在房內吹冷氣、吃零食、看電視、玩遊戲機，相當快樂；然這樣的快樂是有代價的。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，如果你最近覺得：肚子變凸、容易脹、體重卡住、越吃越想吃，那真的可以先檢查一下，是不是每天都在吃這 3 種「發炎食物」。

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●含糖飲料：手搖、果汁、奶茶，喝起來很療癒，但血糖跟熱量都很有存在感。最可怕的是喝完不太飽，晚餐照樣吃。

●炸物宵夜：鹹酥雞、炸雞排、薯條。不只是熱量高；高油、高鹽、醬料一加，胃脹、逆流、脂肪肝、三酸甘油脂偏高，都可能一起來湊熱鬧。身體不是不努力，是你每天都給加班。

●超加工零食：餅乾、洋芋片、甜點、加工食品，不像正餐，熱量卻很像一餐。而且通常高糖、高油、低纖維，越吃越想吃，真的不是你意志差。

夏天想減重，不要一開始就搞極端斷食、排毒餐、只喝果汁。先做一件事：含糖飲少一半，炸物降頻率，零食不要放在看得到的地方。這三件事比你亂買一堆排毒產品還實在。如果你已經有脂肪肝、血糖偏高、三酸甘油脂偏高，或怎麼減都卡住，建議先做代謝評估，再談減重策略。「減重不是靠餓，是靠抓對破口。」

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