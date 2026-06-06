健康網》睪固酮與飲食 大有關聯！網紅醫談怎麼吃

網紅醫師蕾娜建議，在日常生活採用地中海飲食，減少發炎食物，便能簡單地維持體內睪固酮濃度。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕從日常生活便能簡單地維持體內睪固酮濃度。美國泌尿科網紅醫師蕾娜（Rena Malik）在擁有290萬訂閱的頻道針對「飲食與睪固酮（Testosterone）」的科學研究進行分析。該影片獲得66萬次點閱。

蕾娜表示，並沒有「超級食物」可以瞬間提升睪固酮，重點在於整體的飲食模式與生活型態改變，特別是減少會引起體內發炎的食物。蕾娜引用針對 4,000 名 20 歲以上男性的調查研究，該研究利用「膳食發炎指數」（Dietary Inflammatory Index）來評估受試者的飲食。

請繼續往下閱讀...

研究發現，飲食越偏向「促發炎」（Pro-inflammatory）的人，罹患睪固酮缺乏症的機率增加了 29%；若該族群同時患有肥胖，機率更上升至 59%。促發炎飲食會導致血液中的發炎性細胞激素（Cytokines）升高，進而在睪丸中產生過多的活性氧類（Reactive Oxygen Species），干擾睪丸分泌睪固酮所需的最佳環境 。

蕾娜建議，大家在日常生活採取類似地中海飲食的原則，重點在於攝取抗發炎食物，減少促發炎食物。

蕾娜建議，增加「抗發炎」的保護性食物。這些食物富含抗氧化劑、膳食纖維、多元酚與 Omega-3 脂肪酸，能有效抑制體內發炎反應，進而維護睪丸分泌睪固酮所需的環境。蕾娜建議下列食物。

全穀類與複合碳水化合物：糙米、燕麥、藜麥、全麥麵包。相比精緻澱粉，這些食物消化吸收速度慢，能避免血糖劇烈波動，減少胰島素抵抗，從而降低發炎因子。

優質脂肪來源：特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）、酪梨、核桃、奇亞籽、亞麻仁籽。橄欖油含有油橄欖素（Oleocanthal），具有強效抗發炎特性；堅果類則提供健康的脂肪與微量元素，對精子品質與性功能有益。

深海魚類（Omega-3 來源）：鮭魚、鯖魚、沙丁魚。富含長鏈 Omega-3 脂肪酸，有助於調節全身性的慢性發炎水平。

各色蔬菜與水果：深綠色葉菜（菠菜、羽衣甘藍）、十字花科蔬菜（花椰菜、青花菜）、莓果類（藍莓、草莓）、番茄。這些食物富含多元酚與植化素，是體內自由基的「清道夫」。

相反得，蕾娜建議應減少「促發炎」的風險因子。部分食物會增加血液中的發炎細胞激素（Cytokines），長期攝取會加劇代謝負擔，對睪固酮分泌產生負面影響。蕾娜不推薦的食物如下。

精緻糖類：含糖飲料、糖果、糕點。這是最嚴重的促發炎因子，會導致血糖瞬間飆升，刺激胰島素分泌並加重發炎。

高度加工食品：餅乾、洋芋片、冷凍微波食品等高度加工製品，通常含有過多的鈉、添加劑與反式脂肪。

紅肉與加工肉品：培根、香腸、火腿，以及過量的紅肉。這些食物含有較高的飽和脂肪，且加工肉品在製作過程可能產生有害物質。

同時蕾娜提醒，烹飪方式也需注意。避免高溫油炸、燒烤（特別是紅肉燒烤，會產生 AGEs 糖化終產物）。建議採用蒸、煮、快炒或低溫烘焙。

蕾娜提醒，應當將飲食改變視為長期生活型態的修正，而非短期的快速解方。由於徹底改變飲食習慣極具挑戰性，她建議採取「循序漸進」的心理策略，以降低挫折感並提高成功率。

拒絕「速成」思維：蕾娜強調，市面上許多聲稱能「一夕之間激增睪固酮」的單一食物或補給品，通常缺乏科學實證。要改善荷爾蒙環境，關鍵在於降低全身性的慢性發炎水平，這必須透過長期的飲食習慣重建來達成。

達到微小目標：蕾娜認為，與其試圖在一夜之間改變所有飲食，可採用更具可持續性的作法。首先從一週內挑選「一餐」或「一個點心時段」開始。例如，將平時習慣吃的加工零食替換成一把堅果或新鮮水果，或者將白飯替換為等量的糙米或燕麥。當你成功完成該週的微小調整，大腦會獲得正向回饋，這有助於強化行為的穩定性。

接著，等到第一個改變（例如固定吃健康的午餐）成為你的生活自動化習慣後，再開始挑戰下一個改變（例如減少晚餐中紅肉的攝取頻率）。透過緩慢、循序漸進的過程，身體與心理較不容易產生激烈的反彈或「戒斷感」，這也是維持長期抗發炎飲食的秘訣。

蕾娜提醒，改變飲食之回饋，不應僅僅是睪固酮數值的變化，還應關注以下層面：

性功能感受： 如性慾、勃起品質或運動表現。

整體品質： 包含精神狀態、睡眠品質以及體能的恢復速度。

蕾娜認為，對於大多數男性而言，最大的障礙不在於不知道「該吃什麼」，而在於「如何持續執行」。透過每週微小的進步，為身體打造一個長期抗發炎的環境。這正是改善睪固酮的的基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法