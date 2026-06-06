7旬婦車禍後險失明 左眼睜不開！針灸助重見光明

柯姓婦人（右）車禍後出現左眼無法睜開、眼球幾乎無法轉動的後遺症，眼睛幾乎變成熊貓眼。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕75歲柯姓婦人日前騎機車外出買菜時，與貨車發生碰撞，因頭部重創造成顱內出血及腦震盪，住進加護病房治療近半個月才出院，未料出院後卻出現左眼無法睜開、眼球幾乎無法轉動的後遺症，她輾轉求醫近2個月未見改善，後來接受中醫針灸治療，經1個多月療程後，左眼終於重新張開，視力與眼球活動也逐漸恢復正常。

柯婦表示，車禍當下頭部直接著地，造成腦部受傷，被診斷有顱內出血及腦震盪，先後在加護病房及普通病房治療近半個月才返家休養。不料返家後不久，左眼竟突然睜不開，看東西模糊不清，眼球也無法正常移動，讓她十分困擾。

請繼續往下閱讀...

柯姓婦人（左）經治療後如今視力已恢復正常。（員榮醫院提供）

她說，期間曾到多家醫院與診所求診，但症狀始終未改善，甚至一度擔心視力再也無法恢復。後來經親友介紹前往員生醫院中醫部接受針灸治療，經過約1個多月持續療程，左眼逐漸恢復張開功能，視線也變得清晰，終於重拾正常生活。

員生醫院中醫部醫師張淵雅表示，柯婦的症狀屬於「第三對腦神經（動眼神經）受損」。這條神經負責控制提眼瞼肌、眼球轉動、瞳孔縮小與調焦等功能。一旦麻痺，就會出現眼皮下垂、眼球偏向、瞳孔放大等問題。許多病人誤以為是眼睛本身壞掉，其實根源在大腦神經。只要透過針灸刺激相關穴位，可有助促進局部循環及神經功能恢復，臨床上常作為復健輔助治療方式之一。

「眼周針灸的安全嗎？」，張淵雅說，眼睛周圍微血管豐富，治療後確實可能出現局部瘀青，外觀看起來像「熊貓眼」，但多屬暫時性現象。通常初期以冰敷處理，之後改採熱敷促進吸收，大多能在短時間內消退，不會傷及眼球，也不會影響視力，民眾無須過度擔憂。

院方提醒，若車禍或頭部外傷後出現眼皮下垂、視線模糊、眼球無法正常轉動等症狀，應儘速就醫檢查，確認是否有腦神經受損情形，以免延誤治療時機。

張淵雅在柯姓患者眼睛四周的承泣、四白、睛明、陽白、攢白等穴位下針。（員榮醫院提供）

張淵雅解說治療患者的穴位。（員榮醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法