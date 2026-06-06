醫師曾請家屬見最後一面 肺衰竭患者靠器捐重獲新生

先後接受骨髓移植和肺臟移植的受贈者賴秉成感謝捐贈者器捐，讓他有機會翻轉人生。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕「當時醫師甚至請家屬來見最後一面。」28歲肺臟移植受贈者賴秉成回憶，20歲時因罹患骨髓造血細胞分化不良症候群，22歲接受造血幹細胞移植，卻因嚴重併發症，導致肺功能衰竭，病情急轉直下，一度準備轉往安養中心。就在幾乎失去希望之際，24歲時，等到肺臟移植機會，重新獲得呼吸與生活的可能；如今重獲新生的他，盼透過自身經歷讓更多人理解器官捐贈的重要性。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）今天舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，邀請器官受贈者、捐贈者家屬及公益大使分享生命故事，向捐贈者及家屬表達敬意，也希望促進社會大眾對器官捐贈及生命自主議題的認識。

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賴秉成表示，自己原本就讀空軍官校，對未來有許多規畫，未料20歲時確診骨髓造血細胞分化不良症候群，在22歲時，接受造血幹細胞移植後又出現嚴重併發症，肺功能逐漸衰退。當時病況危急，甚至被告知可能不久於人世，家屬也被通知前來見最後一面。就在準備轉往安養中心的前一天，他等到了肺臟移植機會。

他說，雖然醫師評估第2次移植的成功率不到5成，但自己仍決定放手一搏。手術成功後，不僅重新獲得呼吸能力，也找回規畫未來人生的機會。「這是我一輩子最珍貴的禮物。」他感謝捐贈者及家屬在最艱難的時刻做出無私決定，也因此更珍惜現在的人生。

賴秉成表示，自己經常向朋友分享這段經歷，鼓勵大家先了解器官捐贈相關資訊。有朋友在聽完他的故事後，主動完成器官捐贈意願註記。他認為，對一般人而言或許只是完成一項登記，但對等待移植的患者而言，卻可能是一線生機。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，目前國內每年約有1萬2千至1萬3千人等待器官移植，但器官來源仍不足。2023年器官捐贈人數曾達500多人、接近600人高峰，近年則略有下降，今年約接近500人。她表示，現階段器官移植仍是許多末期器官衰竭患者最穩定且有效的治療方式，盼社會大眾能給予更多支持。

劉越萍也強調，台灣絕對禁止器官買賣，相關法規及管理機制已建立多年。衛福部除透過醫療院所通報外，也結合健保資料勾稽移植後需長期使用的抗排斥藥物，掌握境外移植情形，避免非法器官交易發生，維護器官移植制度的公平與正當性。

賴舒倩（左）和賴舒韻依媽媽遺願，幫她捐出眼角膜，幫助兩個家庭重見光明。（記者羅碧攝）

活動中，捐贈者家屬賴舒倩和賴舒韻姐妹也分享母親的故事。她表示，母親生前便已表達器官捐贈意願，2020年因肺腺癌病逝後完成眼角膜捐贈，幫助2個家庭重見光明。雖然面對至親離世十分不捨，但看見母親的愛以另一種形式延續，也讓全家人更加理解器官捐贈的價值，後來一家人都完成器官捐贈意願註記。

醫事司長劉越萍（左起）、器捐大使連俞涵和器捐病主中心董事長李明哲今天都出席器捐音樂會。（記者羅碧攝）

今年擔任公益大使的連俞涵則表示，器官捐贈一直是自己的人生待辦事項之一。她認為，比起簽署本身，更重要的是及早與家人討論生命終點的選擇。當社會願意更自然地談論死亡、生命自主及善終議題，也更有機會讓器官捐贈成為延續生命與希望的選擇。

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