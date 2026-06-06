海上救護車再度出動 澎湖海巡隊馳援七美救護骨折長者

七美老婦人骨折，澎湖海巡隊緊急執行後送任務。（澎湖海巡隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署第十三巡防區今（6）日接獲七美衛生所通報，指稱1名35年次女性民眾因右側股骨骨折急需後送就醫，由於未有立即性生命危險，因此未通過空中轉診申請，轉由海上救護車第八（澎湖）海巡隊巡防艇出動，並同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

第十三巡防區調查指出，今日上午11時18分，接獲七美衛生所通報，指稱1名35年次女性民眾因右側股骨骨折急需後送就醫，由於空審中心依照有無立即性生命危險判斷，若生命垂危以駐地直昇機進行後送任務，無立即性生命危險，則改由海巡巡防艇，由藍色公路執行後送任務，第八（澎湖）海巡隊立即派遣線上PP-3519巡防艇前往協助後送。

請繼續往下閱讀...

中午12時08分PP-3519艇抵達七美漁港，順利將病患接駁上艇後，隨即航返馬公港，並於下午1時25分抵達馬公後，交由在岸邊等候的消防局救護車，以海陸接駁方式，送往三軍總醫院澎湖分院就醫。

金馬澎分署表示，海巡人員全天候執勤，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。

老婦人右腿骨折，躺在船艙中後送馬公就醫。（澎湖海巡隊提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法