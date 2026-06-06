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健康網》愈動愈年輕 專家：「每天都在動」能促健康

2026/06/06 20:46

營養師老辜表示，很多研究指出，即使只是增加一點點活動量，都具有重要意義。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師老辜表示，很多研究指出，即使只是增加一點點活動量，都具有重要意義。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕愈坐愈虛弱，但愈動愈年輕！世界衛生組織建議成人每週維持150分鐘的身體活動量。營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，如果難以達成每週150分鐘的運動建議，那該如何逐步增加身體活動量？

老辜表示，很多研究都指出，即使只是增加一點點活動量，都具有重要意義。老辜提醒，千萬不要認為，「如果達不到建議標準，那就乾脆不要做好了」。老辜很常聽到個案這樣和我說，我都會開始鼓勵他們慢慢來。因為只要開始，那就不遠了。

老辜建議，從完全不活動，到開始進行一些基本活動，往往就能帶來相當明顯的健康效益。對於久坐不動的人來說，重點在於循序漸進並養成習慣。

●快走。

●飯後散步。

●以爬樓梯取代搭電梯。

●從事輕鬆的休閒活動。

●將騎腳踏車作為交通工具。

●聚餐早一點再飯後散步走回家。

●工作期間安排短暫活動休息時間。

老辜提醒，真正能帶來健康的，不是偶爾一次的激烈運動，而是每天都有在動。「人啊，越不動就會越不想動，最後想動也很難動。不要一直坐著，動起來！」

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