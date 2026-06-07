健康網》專家談夏季護膚3招：「避曬」最重要

若你感到「每天都很認真洗臉、擦保養品，為什麼臉還是暗沉又粗糙？」專家對此提出看法與建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「每天都很認真洗臉、擦保養品，為什麼臉還是暗沉又粗糙？」你也曾經對此感到困擾，對吧？針對這種越保養越焦慮的困境，中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員、護理師郭貞君提醒：現代人的皮膚問題，往往不是因為保養做得不夠，反而是加入了太多錯誤的程序，親手將皮膚屏障推向慢性發炎的深淵。

一、美白刷酸、過度去角質？你正在拆除肌膚的「天然防護牆」

看著臉上的油脂與黑頭粉刺，你是不是習慣拿起酸類精華、磨砂膏認真清除，或是非得洗到「乾澀緊繃」才肯罷休？郭貞君指出，毛孔堵塞的腺管位於真皮中層，單靠強力洗臉根本無法根除粉刺，反而會破壞脆弱的角質屏障。這道天然皮脂膜一旦受損，肌膚的鎖水能力就會瞬間崩解，變成乾繃、發癢的敏感肌。更糟糕的是，當皮膚長期處於發炎狀態，整體的角質代謝能力會大幅下降，導致曬後的黑斑與暗沉色素更難排出。

請繼續往下閱讀...

二、盲目追求高濃度美白？當心落入「累積性刺激」的爛臉陷阱

社群媒體上鋪天蓋地的「醫美級、高濃度」口號，總能精準擊中大家關心的容貌焦慮。然而，美白或煥膚成分多半帶有酸蝕與剝脫性，當肌膚已經泛紅不適時，盲目疊加高濃度成分，只會引爆更嚴重的短期急性刺激。

長期使用這些強效產品還伴隨著「累積性刺激」的隱形風險。保養品為了讓成分滲入而添加的助滲劑，連同香料、防腐劑等在皮下層層堆疊，對受損的痘痘肌、敏感肌甚至酒糟肌來說，無異於一場慢性傷害。郭貞君提醒，養出柔軟穩定的耐受力，遠比追求濾鏡般的零毛孔更重要。

三、防曬只靠防曬乳？不做物理「避曬」等於讓防曬投資全打水漂

「明明出門都有擦防曬，為什麼臉還是越來越黑、泛紅不退 ？」防曬乳在醫學上從來都不是太陽底下的無敵盾牌。如果你習慣在正午時分毫無遮蔽地走在烈日下，巨量的紫外線依然會穿透防線，直抵深層肌膚。

紫外線是讓皮膚變黑、變老、引發泛紅與損傷的頭號元兇。郭貞君表示，在皮膚防禦的領域中，預防絕對大於治療。請務必在外出時把「避曬」擺在第一位，優先透過撐陽傘、戴寬邊帽、穿長袖外套等物理遮蔽來阻絕紫外線。再請將防曬乳作為最後一條輔助防線，否則事後補美白成分也是徒勞無功。

科學護膚三對策

想要擺脫粉刺與暗沉的無限循環，不同年齡層都需要學會精準的「減法保養」。年輕朋友面對油脂粉刺，應摒棄暴力刷酸，改以溫和清潔為主；若是計畫進行光電醫美療程，術前更要先把皮膚屏障養得健康飽滿，才能讓治療效果最大化。郭貞君建議3對策：

停止過度清潔：拋掉洗後乾澀緊繃感的迷思，選擇安全非皂基的洗臉產品。

停止盲目疊擦：捨棄成分複雜的高濃度美白，精準科學地讓肌膚休養。

開始認真避曬：出門必備陽傘與遮陽帽，用物理遮蔽為肌膚罩上保護傘。

只要你願意從減少保養的堆疊，讓皮膚少一點刺激、多一點修復空間，相信你也能養出令人羨慕的穩定健康膚況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法