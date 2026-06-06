健康網》9成人錯了！汗臭要消滅 醫：這樣做才對

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，止汗劑必須在「前一天夜間睡前」、皮膚完全乾爽時使用。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕每到夏季，不少女性常抱怨捷運或公車車廂內，甚至是室內，不少男女的體味，極為濃厚。胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明，門診曾有位年輕上班族苦惱地說：「醫師，我明明每天洗澡兩次，同事還是暗示我有體味。」他以為是自己流汗太多，結果問題其實不完全是汗水，而是汗水遇到細菌後產生的化學反應。

黃軒表示，汗水本身其實幾乎沒有味道。真正的臭味，是皮膚表面的細菌把汗液中的蛋白質、脂肪分解後，產生揮發性氣味分子造成的。夏天高溫潮濕，細菌就像拿到免費自助餐，臭味自然更明顯。

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9成的人都做錯的「科學除臭步驟」

每天早上擠捷運通勤，一踏進車廂，那股夾雜著汗酸、狐臭，甚至試圖用濃烈香水掩蓋的「複合式怪味」，總讓人忍不住想戴雙層口罩。很多人不是不愛乾淨，而是用錯了方法。

黃軒表示，純的汗水其實是沒有味道。讓人尷尬的酸臭味，是頂漿腺分泌的蛋白質和脂肪酸，被皮膚表面的細菌分解後的「代謝產物」（細菌的排泄物）。因此，除臭的核心不是瘋狂遮蓋，而是「抑制汗水」與「減少細菌」。想要在夏天保持乾爽精緻，請務必落實這三步「科學除臭步驟」：

一、止汗劑，要「前一天晚上睡前」擦：9成的人都踩過的雷！許多人出門前、甚至爆汗後才狂塗止汗劑？白擦了。

科學原理：止汗劑內含「鋁鹽」，需要時間吸收水分、膨脹後去暫時堵塞汗腺口。

正確做法：必須在「前一天夜間睡前」、皮膚完全乾爽時使用。這時汗腺分泌最少，效果最好。如果等出門流汗才擦，成分早就被汗水沖走了。

再次叮嚀：止汗劑最有效的使用時機，是前一天晚上皮膚乾燥時；等到已經大量流汗才擦，效果會明顯打折扣。

二、爆汗後「先擦乾降溫，再補體香」：當你身上已經散發汗酸味時，千萬不要試圖用香水或體香劑硬蓋。高級香水混合汗臭味，在密閉的冷氣房車廂裡，只會演變成更具毀滅性的生化武器。

正確做法：感覺流汗、有異味時，請先用濕紙巾或濕毛巾把汗水完全擦乾，幫助肌膚表面降溫，接著再補上具有抗菌成分的「體香劑（驅臭劑）」，而不是止汗劑或濃烈香水。

再次叮嚀：爆汗後別急著噴香水蓋味道，先把汗水擦乾、讓皮膚恢復乾爽，再使用體香劑；若有多汗問題，止汗劑最好在前一晚睡前使用。

三、揪出衣服上的「殘留細菌」：有時候臭的真的不是你，而是你的衣服！

科學原理：市面上常見的聚酯纖維（Polyester）等機能排汗衣，雖然吸濕速乾，但纖維結構非常容易吸附皮脂與細菌

正確做法：很多衣服洗完聞起來香香的，但一接觸：身體溫度上升、身體濕度增加、身體揮發性氣味分子釋放。你衣服的纖維裡殘留的細菌和皮脂，就會散發酸臭。洗衣服時請加入小蘇打粉或衣物專用殺菌劑；夏天也建議多穿透氣的純棉或亞麻材質。如果某件排汗衣怎麼洗都帶有洗不掉的酸味，代表細菌已經築巢了，請淘汰它。

黃軒表示，多數專家常被問到「純棉一定比排汗衣好嗎？」不一定，這個要看你的生活正在做什麼，要穿著不同的衣服。

純棉優點：透氣、舒適、較少殘留異味。

排汗衣優點：排汗速度快、運動時較乾爽、散熱佳。

黃軒總結，日常穿著，可考慮棉質或亞麻的。你大量運動時，機能排汗衣仍有優勢。黃軒提醒，如果調整了生活習慣、也正確使用了止汗產品，局部（如腋下）依然有嚴重的多汗或狐臭困擾，別獨自尷尬！現在醫學很發達，可以諮詢你的醫師，評估透過免手術、無恢復期的醫療手段，來達到長效的改善。

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