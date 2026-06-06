健康網》熱天害你包皮又臭了 醫談最佳作法

夏季時不少男性青少年，特別容易發現自己的包皮有異味。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季時不少男性青少年，特別容易發現自己的包皮有異味。維尚泌尿科醫師白彞維在臉書粉專「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」表示，有時候不是清潔不夠，是包莖讓它更容易復發。

白彞維表示，夏天一到，男性朋友甚至是青少年很常遇到這種情況：天氣熱、流汗多，內褲一整天悶著。回家才發現龜頭紅紅的、癢癢的；包皮內側白白黏黏，甚至有點異味。很多人第一時間都會想：「應該只是流汗悶到吧？」、「我多洗幾次就好了吧？」。如果這種狀況一再發生，就不是單純夏天悶熱這麼簡單。很可能是「包皮龜頭炎」反覆發作。

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白彞維表示，包皮龜頭炎不一定是「不乾淨」造成的。有時候是局部太潮濕；有時候是黴菌或細菌感染；有時候是清潔用品刺激，也可能跟血糖、免疫狀態有關。但其中有一個很常被忽略的原因，是「包莖」或「包皮過長」。

包皮如果太緊、不容易翻開，清潔會變困難。就算洗了，也不一定能完全擦乾。久了之後，汗水、分泌物、包皮垢反覆堆積，局部就很容易進入一個惡性循環：越悶→越容易發炎→發炎，包皮容易變緊→越緊，就更難清潔→越難清潔，又更容易復發。

很多人不是沒有清潔，而是包皮結構本身，讓維持清爽這件事變得遙遠。如果只是偶爾一次發炎，通常會先針對感染、清潔方式、藥物治療與生活習慣做調整。如果你已經常常出現下面這些狀況，建議不要一直自行買藥擦：包皮或龜頭反覆紅腫、搔癢；白色黏膩分泌物一直出現；局部異味反覆發生；排尿時刺痛、灼熱；包皮越來越緊、不容易翻開；性行為後容易破皮或疼痛；擦藥好一陣子，過幾天又復發。

這時候要處理的，可能不只是「這次發炎」而是讓它一直復發的原因。什麼時候會考慮包皮手術？提醒：不是每一次包皮發炎都需要手術。但如果是反覆包皮龜頭炎，加上包莖、包皮太緊、清潔困難、局部常有異味或分泌物，包皮手術就可以是一個長期改善的選項。

包皮手術的目的，也不是單純「割掉」而已。更重要的是讓局部比較容易清潔、保持乾爽，減少悶熱與包皮垢堆積，也降低反覆發炎、破皮、疼痛的機會。對於有包莖或包皮過長的人來說，這有時候不是美觀問題，而是生活品質問題。白彞維建議，想先做好保養，可以從幾件事開始：

●流汗或淋雨後，盡量換乾爽內褲。

●洗澡時溫和清潔，不要用力搓洗。

●清潔後記得把包皮內側擦乾。

●少用香氛沐浴乳、濕紙巾反覆刺激。

白彞維總結，如果發炎一直反覆，或包皮已經緊到不容易翻開，就不再只是好好清潔可以解決的；手術是需要認真考慮的選擇。

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