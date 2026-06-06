桃療加入失智症照護網絡 強化桃園醫療量能

衛生福利部桃園療養院規劃攜手桃園市政府衛生局，加入「失智症共同照護中心服務網絡」。（桃園療養院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部桃園療養院規劃今年將加入「失智症共同照護中心服務網絡」，桃園市政府衛生局副局長黃翠咪表示，目前桃園市已有10家醫院加入服務網絡，隨著桃療投入服務，將能進一步強化市內的失智症照護量能。

桃療院長廖定烈說，隨著高齡化社會來臨，失智症已成為許多家庭須共同面對的課題，從懷疑長者記憶力退化、安排就醫檢查，到後續照護與長照資源申請，常讓家人疲於奔命；衛生局與桃療攜手推動失智症連續照護服務，未來將可透過失智症共同照護中心提供診斷、治療到長期照護的一條龍服務。

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日前衛生局副局長黃翠咪等人前往桃療，針對個案轉介、心理衡鑑、診斷確認、個案管理、長照資源轉銜等議題交流，黃翠咪表示，市府持續推動「失智友善777」政策，希望讓民眾出現疑似失智症狀時，能及早發現、及早診斷、及早介入，除透過綠色轉診通道縮短等待時間，確診後也能由專業團隊協助個案管理與資源連結。

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