東勢紅蘿蔔入菜 雲林特色午餐成健康飲食教育示範

教育部舉辦2026年度中央廚房示範學校分區觀摩，暨學校中央廚房健康飲食教育基地學校聯盟會議。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕午餐不只是填飽肚子，更成為認識家鄉農產的課堂。教育部推動中央廚房與健康飲食教育，日前在雲林縣馬光國小舉辦「2026年度中央廚房示範學校分區觀摩暨學校中央廚房健康飲食教育基地學校聯盟會議」，邀集全國教育夥伴觀摩交流。其中以雲林在地食材打造的「雲林好食．花生好事」特色午餐成為亮點，使用水林地瓜、斗南有機白米、東勢胡蘿蔔、土庫花生油、西螺毛豆及古坑香蕉等食材，讓學生從餐桌認識土地與農業。

教育部國教署組長邱秋嬋表示，學校午餐不只是學生每日營養的重要來源，更是推動健康教育、飲食教育及食農教育的重要場域。透過中央廚房制度，可提升供餐品質及衛生安全，並結合在地食材與永續飲食理念，協助學生建立正確飲食習慣。

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活動由國教署委託國立台灣師範大學及雲林縣政府教育處共同辦理，並由馬光國小承辦。馬光國小長期深耕健康飲食教育，結合中央廚房供餐、營養教育及食農教育課程，展現「從產地到餐桌、從飲食到教育」的實踐成果。

現場除展示中央廚房運作流程外，也透過圖像化菜單及營養教育成果展示，呈現學校推動健康飲食教育的成果。其中最受矚目的是「雲林好食．花生好事」特色午餐，以雲林在地農產入菜，包括水林地瓜、斗南有機白米、東勢胡蘿蔔、土庫花生油、西螺毛豆及古坑香蕉等食材，不僅讓學生吃到在地、吃得健康，也透過菜單設計與課程融入，認識食材來源、了解家鄉農業特色。

邱秋嬋指出，學校依據學童每日6大類食物建議攝取量規劃菜單，結合「我的餐盤」概念，引導學生均衡攝取全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及油脂堅果種子類食物，將健康飲食觀念落實於日常生活。

馬光國小也分享「健康飲食從學校開始、從生活做起」的理念，透過中央廚房穩定供餐品質，搭配營養師設計在地特色菜單，讓學生從認識食物、接觸食物到建立良好飲食習慣，進一步落實健康促進與永續飲食教育。

雲林在地食材打造的「雲林好食．花生好事」特色午餐成為亮點，讓學生從餐桌認識土地與農業。（教育部提供）

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