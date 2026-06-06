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健康網》攝護腺發炎總是好不了 醫警：愛憋尿、壓力大 症狀恐纏身

2026/06/06 12:23

泌尿科醫師張英傑說明，盆腔疼痛、排尿不順等，均是慢性攝護腺炎常見症狀，雖然不像急性發炎來得猛烈，卻可能長期影響生活品質；情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師張英傑說明，盆腔疼痛、排尿不順等，均是慢性攝護腺炎常見症狀，雖然不像急性發炎來得猛烈，卻可能長期影響生活品質；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺發炎是困擾多男性的問題。泌尿科醫師張英傑說明，盆腔疼痛、排尿不順等，均是慢性攝護腺炎常見症狀，雖然不像急性發炎來得猛烈，卻可能長期影響生活品質。至於造成攝護腺發炎的成因很多，除了細菌感染，也可能與尿液逆流、免疫反應、生活習慣及壓力焦慮有關，若出現下腹悶痛、排尿感覺改變，建議及早就醫釐清原因。

攝護腺發炎5成因

張英傑於臉書粉專發文分享，有些人質疑自己生活規律，為什麼攝護腺還會發炎？對此，他指出，造成攝護腺發炎的原因，除細菌感染外，更多時候與身體的防禦機制、生活習慣有關。常見原因包括以下5項，了解這些成因，才能更有效的預防。

細菌感染與衛生習慣：這是最直接的原因，細菌經由尿道逆行進入攝護腺，引起發炎；常見於尿道炎或膀胱炎之後。提醒男性的生殖器雖然在外，但衛生清潔同樣重要。如廁後的清潔不分男女，減少細菌孳生，就能降低感染機率。

尿液逆流的影響：正常生理機制下，膀胱與攝護腺之間有防禦屏障。但當防線出問題或是排尿壓力異常時，尿液可能逆流進攝護腺管路中，引發化學性刺激或感染。這也是為什麼排尿習慣不佳（如長期憋尿）的人，風險會比較高。

免疫系統的異常反應：有時候問題出在免疫系統，當免疫系統誤將攝護腺組織判定為外來威脅，開始發動攻擊，就會導致慢性的組織發炎，這種情況通常與個人的體質與自律神經狀態有關。

不健康的生活習慣：攝護腺對刺激物非常敏感，長期累積下來的習慣，往往是最後一根稻草，如過量抽菸與飲酒、偏好辛辣或重口味飲食，為了攝護腺的健康，適度節制絕對是必要的。

長期壓力與焦慮：現代人工作壓力大，長期的緊繃感會影響免疫功能，也會讓骨盆底肌肉過度收縮。這不只會加重排尿負擔，也更容易誘發發炎反應。適當休息與放鬆，其實也是一種攝護腺保養方式。

張英傑強調，慢性攝護腺發炎的治療需要耐心，但「預防」確實勝於治療。如果發現下腹部經常悶痛、排尿感覺和以前不太一樣， 與其忍耐，不如早一點尋求泌尿科醫師評估，釐清原因，生活才會更輕鬆。

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