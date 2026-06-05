自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「初乳」5天後再餵也可以 醫：不是喝了就百病不侵

2026/06/05 20:30

健康網》「初乳」5天後再餵也可以 醫：不是喝了就百病不侵

婦產科醫師蘇怡寧解釋，初乳是產後頭幾天分泌的乳汁，顏色偏黃偏濃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少新手媽媽對於新生兒的健康總會充滿憂心。有家長詢問婦產科醫師蘇怡寧「寶寶沒喝到初乳，是不是輸在起跑點了？」對此蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」回應，產後第五天的乳汁，仍具有相當濃度的免疫活性成分；但它不是疫苗、不是護身符、不是喝了就百病不侵。

初乳是什麼？蘇怡寧解釋，初乳是產後頭幾天分泌的乳汁，顏色偏黃偏濃；量很少，但含有豐富的免疫球蛋白IgA，以及生長因子和抗菌蛋白。這些東西對新生兒的腸道定植與黏膜免疫確實有意義，特別是早產兒。初乳的保護效果研究是紮實的。

但是，產後第五天才開始親餵，真的就「沒喝到初乳」了嗎？蘇怡寧強調「不是的。」蘇怡寧解析，乳汁從初乳過渡到成熟乳，是一個漸進的過程，約兩週才會完成。產後第五天的乳汁，仍然含有相當濃度的免疫活性成分，稱為過渡乳。

蘇怡寧強調，初乳有益，但它不是疫苗、不是護身符、不是喝了就百病不侵，沒喝到就萬劫不復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中