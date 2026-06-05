健康網》「初乳」5天後再餵也可以 醫：不是喝了就百病不侵

婦產科醫師蘇怡寧解釋，初乳是產後頭幾天分泌的乳汁，顏色偏黃偏濃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕不少新手媽媽對於新生兒的健康總會充滿憂心。有家長詢問婦產科醫師蘇怡寧「寶寶沒喝到初乳，是不是輸在起跑點了？」對此蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」回應，產後第五天的乳汁，仍具有相當濃度的免疫活性成分；但它不是疫苗、不是護身符、不是喝了就百病不侵。

初乳是什麼？蘇怡寧解釋，初乳是產後頭幾天分泌的乳汁，顏色偏黃偏濃；量很少，但含有豐富的免疫球蛋白IgA，以及生長因子和抗菌蛋白。這些東西對新生兒的腸道定植與黏膜免疫確實有意義，特別是早產兒。初乳的保護效果研究是紮實的。

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但是，產後第五天才開始親餵，真的就「沒喝到初乳」了嗎？蘇怡寧強調「不是的。」蘇怡寧解析，乳汁從初乳過渡到成熟乳，是一個漸進的過程，約兩週才會完成。產後第五天的乳汁，仍然含有相當濃度的免疫活性成分，稱為過渡乳。

蘇怡寧強調，初乳有益，但它不是疫苗、不是護身符、不是喝了就百病不侵，沒喝到就萬劫不復。

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