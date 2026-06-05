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健康 > 心理精神

健康網》竹南郵局案 精神症狀5層面表現

2026/06/05 19:35

事發地點位在竹南郵局郵件卸載的鐵皮棚架內，警方已拉起封鎖線採證。（圖由民眾提供）

事發地點位在竹南郵局郵件卸載的鐵皮棚架內，警方已拉起封鎖線採證。（圖由民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕苗栗縣竹南鎮驚傳一名36歲劉姓男子不滿竹南郵局有噪音，卻持刀砍死61歲楊姓郵務司機；據了解，劉男稱與死者無仇怨，動機疑似為不滿郵局工作時發出的噪音。竹南警方指出，劉父向警方稱劉嫌無精神方面相關疾病就醫紀錄，拒絕強制送醫。竹南警方說明，近日劉嫌曾到郵局大吼大叫，然劉父當下稱劉嫌無精神方面相關疾病就醫紀錄，不願強制送醫。

衛福部心理健康司在網站「社會安全網」表示，「精神疾病」與「精神病」雖只一字之差，但意義有巨大不同。精神疾病包含各式各樣的腦功能障礙導致的精神病理現象，精神病只是其中的一種類別。「精神病」的病人經過治療，其症狀與功能可以獲得改善很多，外在表現上也不讓人覺得他們有什麼不同。

精神症狀有各式各樣的表現，一般而言，可以考慮下列五個層面（ABCDS）的表現：

●情緒情感（Affect）：持續憂鬱，焦慮，易怒，暴躁，過度欣快等。

●行為（Behavior）：行動遲緩，坐立不安，怪異行為，自傷暴力行為，酒精藥物濫用等。

●認知思考（Cognition）：妄想，幻覺，悲觀意念，自殺想法，記憶注意力減退等。

●生理驅力（Drive）：失眠，食慾增加或減退，性慾增加或減退。

●身體症狀（Somaticsymptoms）：與情緒有關的身體不舒服，如心悸，胸悶等。或是身體虛弱不舒服，但是到處做檢查也查不出原因。

衛福部心理健康司表示，如果以上的精神症狀，造成工作、人際、家庭、個人衛生無法正常運作，無法好好吃飯、睡覺、無法生活自理，或者無法與人溝通互動，造成社交障礙，無法清晰思考和表達，就可能需要就醫。

竹南郵局。（翻攝google街景）

竹南郵局。（翻攝google街景）

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