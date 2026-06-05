麻豆新樓醫院首例「機器人輔助膝關節置換手術」 助七旬婦擺脫膝痛

麻豆新樓醫院完成首例「機器人輔助膝關節置換手術」， 協助7旬婦擺脫膝痛。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一名7旬婦人飽受左膝退化性關節炎折磨，卻因曾有右膝手術後嚴重疼痛的陰影，讓她一度對再次接受手術感到相當恐懼，裹足不前，在醫師建議接受「羅莎（ROSA）機械手臂」膝關節置換手術後，術後恢復良好，疼痛感大幅降低，更重拾行動自由，讓她頻頻向醫療團隊致謝。

麻豆新樓醫院骨科醫師王甫丞表示，該名婦人是麻豆新樓醫院首例「機器人輔助膝關節置換手術」，因過去在其他醫院接受手術的經驗，門診過程中，婦人不斷表達對手術疼痛的害怕，也擔心術後漫長的恢復期會對家人造成不便，經與病人及家屬深入探討後，建議導入羅莎機械手臂手術系統。

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王甫丞說，羅莎手術的手術時間短、傷口小、精準度高，可有效將疼痛指數降到最低，透過精準醫療，術後當天即可下床，且大幅縮短復原期，讓患者能快速回歸正常生活。

王甫丞指出，傳統膝關節置換手術依賴醫師的肉眼與經驗進行截骨與定位，羅莎機械手臂系統則能在術前進行精密的3D數位規劃，並在術中提供即時的數據回饋，以「毫米（mm）」級的精準度，協助醫師執行切骨，避開不必要的組織破壞與微血管損傷。出血量極少、對肌肉組織的破壞降到最低，病人在術後的疼痛感與傳統手術相比，顯著下降。

院方指出，機器手臂的耗材費用為自費14萬元，每人1套、用完即丟。

接受羅莎機器手臂膝關節置換手術的婦人，到診間向王甫丞醫師致謝。（麻豆新樓醫院提供）

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