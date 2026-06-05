特殊化學物質致胎兒缺陷 美研究揭示關鍵原因

研究指出，全氟癸酸（PFDA）會在胎兒出生前導致其顱顏異常。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕科學家已知道PFAS（全氟及多氟烷基物質）與嚴重的出生缺陷有關，而美國1項研究發現，身為1種PFAS的全氟癸酸（PFDA）為何會在胎兒出生前導致其顱顏異常。此研究發表在《ACS化學毒理學研究》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，約有1萬5000種PFAS化合物被應用於消費性與工業產品中，但越來越多證據顯示，其中只有一部分會帶來重大健康風險。為了找出最具危害的化合物，美國斯卡格斯藥學院的研究團隊檢驗13種常見PFAS，結果顯示PFDA對胎兒顱顏發育的毒性最強。

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研究團隊發現，PFDA會干擾視黃酸，即1種在懷孕早期對臉部與頭部形成至關重要的分子。視黃酸會調控數百個基因的活性，而維持其適當濃度至關重要。因胎兒無法自行產生視黃酸或安全清除過量視黃酸，因此完全依賴母體來維持平衡。

PFDA會抑制CYP26A1（負責分解多餘視黃酸的酵素），當該酵素被抑制時，視黃酸可能累積至有害水平，進而破壞正常的臉部發育。此外PFDA還會透過另一種生物機制降低產生CYP26A1的基因活性，形成對早期發育的「雙重打擊」。

研究團隊表示，PFDA干擾視黃酸可能導致胎兒嚴重顱顏畸形，包括眼睛發育不全與下顎形成異常。研究團隊補充，大多數人日常生活中會接觸到少量PFAS，但較高的暴露可能來自受污染的飲用水或居住在製造工廠附近，因此深入了解這些化學物質非常重要。

研究團隊指出，透過揭示發育異常背後的生物機制，希望能幫助科學家開發更具針對性的實驗室測試與電腦篩選工具，快速評估不同PFAS化合物的風險。這類工具可協助監管機構與製造商辨識最危險的化學物質，並將其與較安全的替代品區分開來，同時推動較低毒性的產品開發。

研究團隊補充，未來研究可能會探討如何降低暴露於PFDA，以及在懷孕期間降低PFDA水平是否有助於保護胎兒發育。

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