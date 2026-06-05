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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

以為只是腎結石 她3個月後復發 最後卻動了脖子手術

2026/06/05 13:52

65歲王姓婦人抽血檢驗發現，血鈣值高達12 mg/dl，超出正常範圍，副甲狀腺激素（PTH）更高達298 pg/ml，將近正常值上限的5倍。確診為「原發性副甲狀腺機能亢進」。示意圖（彰化醫院提供）

65歲王姓婦人抽血檢驗發現，血鈣值高達12 mg/dl，超出正常範圍，副甲狀腺激素（PTH）更高達298 pg/ml，將近正常值上限的5倍。確診為「原發性副甲狀腺機能亢進」。示意圖（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕65歲王姓婦人因多次腎結石發作引起水腫，接受體外震波碎石治療，沒想到3個月後又因後背、腹部劇痛就醫，檢查發現腎結石再度復發。衛福部彰化醫院追查發現，元凶並非腎臟，而是頸部副甲狀腺瘤，引起「原發性副甲狀腺機能亢進」，促使骨骼中的鈣大量流失到尿液形成腎結石。最後透過手術切除才改善異常狀況。

王婦表示，她長年旅居國外，幾個月前多次腎結石發作，甚至引起水腫，但因當地醫療需長時間等待手術，乾脆返台治療。她先接受體外震波碎石術，術後在台休養，未料3個月後，又突然出現後背及腹部疼痛，經檢查赫然發現又是腎結石，令她傻眼，復發怎會這麼快。

彰化醫院一般外科醫師蘇美旭表示，王女在如此短時間內再度結石相當罕見，醫療團隊警覺背後恐有其他疾病因素，立即安排檢查，抽血檢驗發現，血鈣值高達12 mg/dL（正常值8.4-10.6），副甲狀腺激素（PTH）飆升至298 pg/mL（正常值小於65）。後續透過超音波及功能性掃描，赫然發現其副甲狀腺長出一顆約1.4公分的腺瘤，確診為「原發性副甲狀腺機能亢進」。

蘇美旭表示，副甲狀腺是位於甲狀腺後方、如豆子般大小的4顆腺體，主要負責調節人體鈣、磷代謝。當副甲狀腺因腺瘤等病變而過度分泌激素時，會促使骨骼中的鈣大量釋放到血液，造成高血鈣，不僅提高骨質疏鬆與骨折風險，也會讓尿液中的鈣濃度增加，進而形成腎結石。

王婦在接受病變副甲狀腺切除手術後，血鈣與PTH數值迅速恢復正常。對此，她苦笑說，「原本以為只是打石頭，沒想到卻變成切脖子手術」。

蘇美旭強調，原發性副甲狀腺機能亢進好發於50至60歲女性，尤其是停經後婦女，發生率約為男性的3倍，若短時間內反覆出現腎結石、高血鈣、骨質疏鬆、頻尿、疲倦或肌肉痠痛等症狀，應進一步檢查副甲狀腺功能，避免延誤治療。

副甲狀腺是位於甲狀腺後方、如豆子般大小的4顆腺體，主要負責調節人體鈣、磷代謝。當副甲狀腺因腺瘤等病變而過度分泌激素時，會促使骨骼中的鈣大量釋放到血液，造成高血鈣。（彰化醫院提供）

副甲狀腺是位於甲狀腺後方、如豆子般大小的4顆腺體，主要負責調節人體鈣、磷代謝。當副甲狀腺因腺瘤等病變而過度分泌激素時，會促使骨骼中的鈣大量釋放到血液，造成高血鈣。（彰化醫院提供）

彰化醫院一般外科醫師蘇美旭表示，原發性副甲狀腺機能亢進好發於50至60歲女性，若短時間內反覆出現腎結石、高血鈣、骨質疏鬆、頻尿、疲倦或肌肉痠痛等症狀，應進一步檢查副甲狀腺功能，避免延誤治療。（彰化醫院提供）

彰化醫院一般外科醫師蘇美旭表示，原發性副甲狀腺機能亢進好發於50至60歲女性，若短時間內反覆出現腎結石、高血鈣、骨質疏鬆、頻尿、疲倦或肌肉痠痛等症狀，應進一步檢查副甲狀腺功能，避免延誤治療。（彰化醫院提供）

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