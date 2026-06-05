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偏鄉看病少奔波！扶輪社捐5百萬遠距設備 石崇良：縮短健康不平等

2026/06/05 12:55

衛福部長石崇良指出，偏鄉醫療不能只靠提高健保給付，更需要設備與資源到位，希望透過公私協力，讓服務真正達到縮短健康不平等的目標。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良指出，偏鄉醫療不能只靠提高健保給付，更需要設備與資源到位，希望透過公私協力，讓服務真正達到縮短健康不平等的目標。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為了讓偏鄉民眾在家鄉就能獲得適當的醫療服務，國際扶輪3481地區今（5）日捐贈總價值約500萬元的遠距醫療設備，由健保署媒合提供新竹縣、台南市及台東縣等地5家醫療院所使用；衛福部長石崇良表示，偏鄉醫療不能只靠提高健保給付，更需要設備與資源到位，希望透過公私協力，讓服務真正達到縮短健康不平等的目標。

石崇良表示，賴清德總統上任後提出「健康台灣」願景，希望全民都能享有相同條件的醫療服務，因此近年持續加大健保資源投入力道。健保總額已連續兩年創下4.7％及5.5％的成長率，今年更首度突破兆元規模，正式邁入「兆元健保」時代。

他指出，今（2026）年第一季健保點值已達0.993，幾乎接近1點1元，與過去醫界努力爭取點值保0.9相比已有明顯進步。不過，偏鄉地區因服務量較少、資源相對不足，即使點值提升，實際感受仍較有限，因此除了給付制度外，設備與照護量能的補強同樣重要。

石崇良說，去年健保署與扶輪社簽署合作備忘錄時，原希望3年募得1000萬元改善偏鄉醫療設備，沒想到不到1年即募集約500萬元，並添購多項遠距醫療相關設備。他也提到，本週適逢台北國際電腦展（Computex）舉行，遠距醫療正是台灣資訊通訊技術（ICT）落實於醫療照護的具體成果，讓科技不只應用於產業發展，也能實際照顧偏鄉居民健康。

健保署長陳亮妤表示，健保制度與扶輪社雖然角色不同，但都秉持互助共好的精神。健保採單一保險人制度，全民納保率達99.9%，而扶輪社長期投入公益服務，雙方共同語言都是「互助」與「同舟共濟」。

她指出，健保署長期推動偏鄉醫療照護，自1999年辦理山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS）以來，每年服務約60萬人次。近年更積極推動遠距醫療，2025年8月起取消遠距會診專科別限制並擴大適用地區，提升偏鄉民眾醫療可近性；2026年相關投入經費已達16億元，較2023年增加2.8倍。

健保署表示，此次捐贈設備包括AR醫療用智能眼鏡、遠距醫療平台、便攜式與手持式超音波、數位耳鏡、數位口腔鏡及電子軟式鼻咽內視鏡等8項設備，將提供新竹縣、台南市及台東縣等地5家醫療院所使用，協助提升偏鄉遠距診療與在地照護能力。

健保署統計，自2010年推動遠距醫療給付計畫以來，透過遠距會診設備，偏鄉民眾可在當地醫療院所即時連線專科醫師，迄今累計服務量已超過5萬人次。未來也將持續完善遠距醫療服務網絡，強化在地診療與專科支援量能。

衛福部長石崇良（左4）和健保署長陳亮妤（左3）昨天見證國際扶輪社3481地區捐贈遠距醫療設備，給新竹縣、台南市及台東縣等5家醫療院所。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良（左4）和健保署長陳亮妤（左3）昨天見證國際扶輪社3481地區捐贈遠距醫療設備，給新竹縣、台南市及台東縣等5家醫療院所。（記者羅碧攝）

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