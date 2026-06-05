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健康網》狂補維生素C未必顧健康 醫揭隱形風險：腎結石恐找上門

2026/06/05 11:22

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，成人每日維生素C建議攝取量約100毫克，安全上限是1000毫克，若每天超量攝取，恐會帶來中毒風險；情境照。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，成人每日維生素C建議攝取量約100毫克，安全上限是1000毫克，若每天超量攝取，恐會帶來中毒風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為維生素C屬於水溶性營養素，多吃一點沒有關係，反正身體會排掉，忽略高劑量攝取仍有健康風險。對此，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，成人每日維生素C建議攝取量約100毫克，安全上限是1000毫克。若每天攝取超過2000毫克的維生素，除了可能出現腸胃不適、頭暈、頭痛、睡不好等症狀，甚至恐會導致反彈性壞血病、腎結石隱形風險上升，不可輕忽。

謝炳賢於臉書粉專發文指出，攝取維生素C過量時，身體往往會發出警訊。提醒若出現以下4大中毒症狀，切記務必立刻減量就醫：

腸胃系統全面崩潰：維生素C過量最快出現的症狀就是腸胃道的強烈抗議，如噁心、嘔吐、腹部絞痛、嚴重腹瀉，有些人甚至每天跑廁所超過十次。

腎結石：這是最容易被忽略的定時炸彈。維生素C在體內代謝後會產生草酸，草酸跟鈣結合就變成草酸鈣結石。長期大量服用維生素C的人，腎結石風險顯著上升。

頭痛、頭暈、睡不好：過量維生素C會影響體內鐵質的吸收與分布，同時造成血液中草酸濃度異常，神經系統開始出現不穩定的反應，如持續性頭痛、莫名頭暈、明明很累卻睡不著、情緒焦躁易怒。

氧化壓力反轉：這是最反直覺的一點，維生素C吃太多，原本的抗氧化效果會反轉成促氧化，反而加速細胞損傷。長期高劑量還可能造成停藥後的「反彈性壞血病」，也就是突然停掉高劑量補充後，身體對正常飲食中的維生素C吸收能力反而暫時下降，出現牙齦出血、關節痠痛、傷口癒合變慢等症狀，也是被忽略的隱形傷害。

謝炳賢強調，維生素C的每日成人建議攝取量是100毫克，安全上限是1000毫克。選擇保健品時，切記不要被高劑量迷惑。

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