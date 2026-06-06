健康網》營養師推「健康小任務」培養孩子健康身心遠離肥胖

部分人以為「孩子會烹飪就比較不胖」薛曉晶引用最新研究指出，重點不在「有沒有幫忙」，而是孩子在廚房學到了什麼。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，很多家長希望孩子不只會吃，也能參與備餐。洗菜、切水果、剝皮、量食材，這些都是好的生活教育。但若直接將「孩子會做飯」等同於「吃得更健康、不易發胖」，這個觀點需要更細緻的審視。

薛曉晶表示，2026年2月，歐洲營養學期刊《European Journal of Nutrition》分析WHO COSI計畫數據，納入8國19,736名6到9歲兒童，探討「食物準備技能」與蔬果攝取、肥胖風險的關係。研究發現，孩子參與食物準備技能越多，每日蔬果攝取量確實小幅增加（每增1分技能，蔬果攝取增0.09分）。這表示孩子參與備餐可能更願接觸蔬果，但效果是穩定的小幅差異，而非巨大轉變。

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薛曉晶表示，研究也提醒我們：孩子會備餐，不代表肥胖風險下降。整體而言，家庭食物準備技能分數越高，肥胖勝算反而略微增加（每增1分，勝算增約2.3%）。其中，「削皮／剝皮」與較低肥胖勝算有關（OR 0.847，勝算低15%）；但洗、切、壓泥、刨絲、秤重等技能，則與較高肥胖勝算有關。作者強調，這是橫斷面研究，僅能看關聯，不能推論因果。

薛曉晶表示，這篇研究給家長的重要觀念是：兒童備餐教育不該只是「多接觸食物」，而是讓孩子學會接觸真正的原型食材、蔬果、正確份量與餐盤平衡。因為家庭備餐可能多元：有些是準備沙拉，有些則在做餅乾甜點。前者提升食物素養，後者雖有親子價值，但若頻率高、份量失控，恐無助體重管理。因此建議，孩子進廚房不只安排「好玩」任務，更要轉化為營養教育：認識原型食物、蔬果、練習份量感，理解一餐需均衡搭配蛋白質、蔬菜、水果。

薛曉晶建議，家庭可從這 7 個「營養小任務」開始，讓孩子逐步養成健康飲食能力：

●每日洗一份蔬菜：從「看得到原型」的小黃瓜、番茄等開始，培養孩子對食材的認識。

●每週剝皮或削皮 3 次：香蕉、蘋果、地瓜等都是不錯的選擇。核心價值在於增加孩子接觸並處理蔬果的機會。

●水果不只打成果汁：鼓勵孩子切水果、動手裝盒，保留纖維與咀嚼感，這比單純飲用果汁更能帶來飽足感。

●備餐勿只圍繞甜點：烘焙雖是美好親子互動，但若每次進廚房都只做高糖點心，孩子腦中建立的連結反而非健康飲食。

●讓孩子量一次主食份量：如半碗飯、一個拳頭大小的地瓜，透過實際操作，讓孩子建立對「份量」的直觀感受。

●每週安排一次蔬菜組合任務：例如「今天便當要有兩種顏色蔬菜」，讓孩子參與選菜決策，通常比直接命令更能被接受。

●備餐連結餐盤：孩子洗了菜、剝了水果、量了飯，最終要讓他們看見成果如何呈現在一頓均衡餐點中，而非孤立的零碎小任務。

研究也觀察到性別差異：女孩多參與洗、壓泥、剝皮、切等日常任務；男孩則多參與秤重與測量。這提醒我們，廚房裡的教育不應被傳統性別分工所束縛。男孩女孩都應學習「食物從哪來、如何正確處理、以及怎樣吃才能達到營養均衡」的綜合能力。

薛曉晶表示，兒童肥胖絕非單一技能或孩子不會做菜所造成的問題。它通常與家庭飲食環境、蔬果的可近性、含糖點心的攝取頻率、日常活動量、充足睡眠、父母工作型態乃至社會環境等多重因素複雜交織。

薛曉晶認為，讓孩子進入廚房，是一個極佳的起點，但我們必須確保方向正確：重要的不是做的越多越好，而是讓孩子更熟悉原型食物、更願意主動接觸蔬果、更深入理解份量控制與餐盤的平衡之道。

薛曉晶建議，從晚餐開始，讓孩子幫忙清洗一份蔬菜、剝一份水果，或者練習量一次自己的飯量。這些看似微不足道的小小備餐任務，將會日積月累地，成為孩子未來建立健康飲食能力的堅實

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