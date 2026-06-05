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健康網》腳踩如針戳 醫談「雞眼」怎麼治
〔健康頻道／綜合報導〕皮膚科醫師吳仁欽在臉書粉專「吳仁欽皮膚科」表示，雞眼的常見症狀便是：腳底有個硬硬的小圓點，踩下去像有人拿針戳。他以一名患者為例，這位患者之前做的冷凍治療效果都不好。觸診之後覺得角質實在是太硬了，二話不說，拿起手術刀，直接把厚皮刮掉，漏出底下長得像雞眼睛的雞眼。
吳仁欽說明，雞眼是皮膚對長期局部摩擦與壓迫的保護性反應。角質細胞過度增生，形成中央有硬質角栓（hard core）的圓錐狀構造。這顆「眼」尖端朝內深入真皮層，持續壓迫神經末梢，所以一踩就痛到靈魂出竅。同時，雞眼好發於蹠骨頭下方及腳趾側面等承重摩擦集中區，穿窄頭高跟鞋的朋友特別「有緣」。
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雞眼 vs 病毒疣，千萬別搞錯！
吳仁欽表示，兩者外觀相似，但本質不同。雞眼修掉表面角質後，皮紋完整連續，無感染性；病毒疣（Verruca plantaris）由 HPV 病毒引起，表面可見黑色出血點且皮紋中斷，具傳染力。
治療怎麼選？
水楊酸製劑（Salicylic acid）：軟化溶解角質，居家長期使用。
冷凍治療（Cryotherapy）：液態氮直搗核心。
門診銳匙刮除：即時清除角栓，當場見效。
吳仁欽表示，治標更要治本，患者需要評估步態與足部生物力學，搭配減壓鞋墊或訂製矯正鞋墊，才能真正斷根。「不然雞眼去了還會回來，比前任更難甩掉。」
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