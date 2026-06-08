健康網》喝茶也能睡得好 醫揭咖啡因秒減量4關鍵

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科博特診所院長劉博仁指出，茶葉除含咖啡因、茶鹼之外，所含茶氨酸有助放鬆、降焦慮，也能緩和咖啡因的刺激；情境照。（圖取自freepik）

健康頻道／綜合報導〕許多人擔心喝咖啡會影響睡眠，也常疑惑喝茶是否也會睡不著。科博特診所院長劉博仁指出，茶葉中其實也含有咖啡因，但與咖啡運作方式大不同。除咖啡因、茶鹼之外，茶葉所含茶氨酸有助放鬆、降焦慮，也能緩和咖啡因的刺激；若能掌握沖泡方式、飲用時間4關鍵，仍能安心享受喝茶好處，減少對睡眠的影響。

茶葉秘密武器是茶胺酸

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，茶葉中主要有3種關鍵物質，包括：

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1.咖啡因能阻斷大腦的疲勞訊號，也是提神的主要來源。

2.茶鹼結構與咖啡因相似，有助於擴張氣管，但攝取過多可能引起心悸或心跳加速。

3.茶氨酸被視為茶葉中的秘密武器，有助放鬆心情、降低焦慮，也能緩和咖啡因對神經系統的刺激，讓人維持清醒但放鬆的狀態。

至於不同茶類的咖啡因，含量也有差異。劉博仁指出，以每100毫升茶湯平均值來看，綠茶約含10-20毫克咖啡因，烏龍茶約12-25毫克，紅茶則約20-40毫克。一般來說，發酵程度越深，咖啡因釋出量往往越多；但即使是發酵度較低的綠茶，若悶泡時間太久，也可能讓咖啡因大量釋出。

喝茶減量咖啡因4關鍵

茶葉中含有讓人放鬆的茶氨酸，為什麼有些人喝了還是睡不著？劉博仁說明，關鍵在於咖啡因與茶氨酸的平衡。他並提出以下飲用建議，避免咖啡因影響睡眠：

●第一泡建議倒掉：咖啡因的釋出速度比茶氨酸快。沖泡後的第一泡茶水，咖啡因濃度較高，若您對咖啡因敏感，建議將第一泡倒掉，從第二泡開始飲用，這樣做能有效降低咖啡因攝取，同時保留茶氨酸的舒緩效果。

●避免長時間浸泡：茶葉泡得越久，釋出的咖啡因與苦澀物質越多。建議採取短時間、多次沖泡的方式，避免浸泡超過5分鐘。

●設定午茶截止時間：咖啡因的半衰期約為4-6小時。為了確保夜間睡眠品質，建議下午3點之後就停止飲用高咖啡因的茶類，如紅茶或重烘焙烏龍。

●觀察身體反應：若屬於咖啡因敏感型體質，即使是綠茶也可能引發心悸或影響入睡。這時建議改喝無咖啡因的草本茶，如洋甘菊茶或南非國寶茶，同樣能達到療癒身心的效果。

劉博仁強調，喝茶是一種生活美學，只要掌握沖泡技巧與飲用時機，不僅能攝取茶葉中的抗氧化物質，也能讓心情在繁忙中獲得寧靜。

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